«Он кричал, что я ненормальная»: хрупкая школьница рассказала, как завалила грабителя

Школьница смогла отбиться от грабителя. Фото: стоп-кадр/предоставлено Марией Исаевой.

Новость о 17-летней школьнице, давшей отпор грабителю, облетела все социальные сети. Инцидент произошел в Советском районе Новосибирска. Девочка возвращалась домой, и на автобусной остановке на нее напал грабитель. Мужчина отобрал у школьницы телефон, но та мертвой хваткой вцепилась ему в ногу и применила болевой прием. Грабитель в страхе сбежал, а телефон выкинул в снег.

КП-Новосибирск нашла героиню дня. Ей оказалась 17-летняя Мария Исаева. Как хрупкой девочке удалось сохранить телефон и переиграть противника - в материале КП-Новосибирск.

«НАПРЫГНУЛА НА НЕГО И СХВАТИЛА ЗА НОГУ»

Мария Исаева - хрупкая десятиклассница. Она 13 лет занимается художественной гимнастикой. К 17 годам имеет разряд мастера спорта России. Просматривая соцсети Маши, и не скажешь, что она может постоять за себя. Милые платья, кудряшки, шапка с медведями. И эта девочка-припевочка смогла побороть взрослого сильного мужика! В тот вечер она возвращалась домой с тренировки.

Маше 17 лет, и она учится в школе. Фото: предоставлено Марией Исаевой

- Я обратила внимание на этого мужчину, еще когда он в автобус зашел. Потом мы вместе вышли на остановке «Ветлужская». Я пошла в сторону дома. Телефон был в руке, а я шла в наушниках. Ничего не слышала, - рассказала КП-Новосибирск Мария Исаева. - Из вида я его упустила, даже не заметила, что он зашел за остановку и пошел за мной.

Ограбление засняли камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина обходит девчушку и внезапно выхватывает у нее телефон.

Маша схватила мужчину за ногу. Фото: скриншот из видео

- Он напал на меня сзади. Схватил телефон, вещи. Я не понимаю, откуда у меня такая реакция. Может быть, сильно боялась потерять телефон? -призналась КП-Новосибирск девочка. - Я напрыгнула на него сзади и схватила его за ногу так, что он не мог двигаться. Я крепко держала ногу, а он пытался вырваться. Матерился, кричал, что я ненормальная. Потом выбросил телефон в снег и с криками убежал.

«СМОГУ ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ»

Маша осталась сидеть в снегу. Адреналин отпустил, на глазах выступили слезы. Школьница тут же набрала маме и рассказала, что с ней произошло.

- Мама меня успокоила. А на следующий день я нашла камеру наблюдения. Она выходила четко на место, где на меня напали. После этого мы обратились в полицию, - говорит школьница.

По Маше и не скажешь, что она может постоять за себя. Фото: предоставлено Марией Исаевой

Грабителя искали больше месяца. Задержать 40-летнего мужчину удалось на днях. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

- Ранее его уже привлекали за кражу. Мужчину задержали и заключили под стражу, - сообщили в региональном ведомстве.

Маша признается, что первое время побаивалась ходить одна, но сейчас страх прошел.

- Я немного боюсь, что такой случай может повториться. С другой стороны, если что, смогу постоять за себя, - уверенно заявляет школьница.

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