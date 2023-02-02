Дедушка, беги: 80-летний пенсионер одолел 100 марафонов босиком

Новосибирский пенсионер в 80 лет бегает марафоны Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирец Владимир Чудинов полжизни бегает марафоны и к 80 годам стал рекордсменом России, причем босым. Начал бегать в 46 лет: тогда денег на обувь не было - вот и решил соригинальничать. Зачем Чудинов бежит и как ему удается не заболеть - в материале КП-Новосибирск.

Босой марафонец вынужден был бежать быстрее, чтобы не отморозить ноги. Фото: Никита МАНЬКО

ПОБЕЖАЛ КАК ЭФИОП

80-летний новосибирец Владимир Чудинов - постоянный участник всероссийских марафонов и пенсионер-рекордсмен. При этом по-настоящему спортом он занялся далеко не в юности. После школы пошел работать на завод, потом пропадал на стройках по всему СССР.

Вернулся в Новосибирск и только в 41 год поступил в Новосибирский колледж физкультуры и спорта, получив корочки тренера по спортивным играм. В 1989 году, когда нашему герою было 46 лет, он пробежал первый марафон. А после, в 51 год, окончил Сибирский университет физической культуры в Омске и начал работать тренером по плаванию в бассейне «Спартак».

- Мне было 46 лет, когда я начал бегать. Помню свой первый марафон в Новосибирске - бежал в кедах и пришел последним. Мне даже приз вручили за волю к победе - набор шахмат, но я не сдался. Вот только денег на кроссовки не было, и я вспомнил историю Абебе Бикилы - эфиопского бегуна, который взял золото Олимпиады 1960 года, пробежав всю дистанцию босиком. Чем я хуже? С тех пор никогда не обувался, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Чудинов.

Марафонец пробежал 42 километра по снегу в мороз Фото: Никита МАНЬКО

Владимир Иванович начал жить бегом: не пропускал ни одного марафона в Новосибирске, Красноярске, Хакасии, на Урале, ездил в Москву. Оригинальный образ босой бегун дополнил соломенной шляпой, которая помогала в солнечную погоду, и вскоре получил прозвище Босиком и в шляпе.

- Особых последователей не было - никто не решался бежать 42 километра босиком. На московском марафоне был только один товарищ - 50-летний бегун из Белоруссии, но он сложные дистанции не преодолевал. На марафоне в городе Аркаиме на Урале бегал со мной еще один босой спортсмен, его пару раз встречал, - поделился с КП-Новосибирск Владимир Чудинов.

Босой марафонец пробежал 100 километров по горам. Фото: Никита МАНЬКО

«ВЫ СБЕЖАЛИ ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА?»

- Самым трудным был марафон в Краснотурьинске в 1997 году. Был март, стоял мороз ниже -10, все было в снегу, я был босиком, в майке и шортах. Там был еще один бегун босиком по снегу Альберт Баранов, но он обулся - палец стал замерзать. У меня же была сила воли и настрой на победу, и я терпел и не падал духом. Вынужден был бежать быстро, чтобы ноги не мерзли, и приходилось обгонять людей в кроссовках. Пробежал 42 километра за 3 часа 7 минут и сразу пошел в квартиру, где остановился по приезде, подставил ноги под холодную воду и растирал их шарфом. Пальцы вскоре пришли в себя, - вспоминает Владимир Чудинов. - В 55 лет я пробежал 21 километр на Рождество в Красноярске при -15 за 1 час 40 минут, тогда тоже помогла холодная ванна.

Готовился Владимир к марафонам в Заельцовском парке и на Мочищенском шоссе, когда там было еще мало машин. До места тренировок доезжал на автобусе - пассажиры удивлялись, что мужчина заходит в салон босой, при этом старались ему на ноги не наступать.

- Бывали и курьезы. Выхожу зимой из подъезда на улице Кропоткина в одних майке и шортах тренироваться в 40-градусный мороз, а соседка смотрит в шоке: «Вы из какого сумасшедшего дома сбежали?», - улыбается Владимир Чудинов.

У пенсионера остались килограммы медалей и долг за покупку билетов. Фото: Никита МАНЬКО

Мы спросили у спортсмена:

- А что, у вас обуви совсем нет? В автобусе можно же было обуться?

- Я же потом кроссовки под мышку не возьму - неловко. А так я сразу доехал и побежал. Но и сейчас обуви у меня немного: туфли, ботинки, кроссовки и резиновые сапоги для поездок на рыбалку - вот и все, - перечисляет Владимир Чудинов.

К 80 годам пенсионер поучаствовал в 100 марафонах, однажды пробежал четыре марафона за месяц на Урале. Босиком преодолел три 100-километровых сверхмарафона по горам в 1994 - 1996 годах. В 2010 году директор Московского международного марафона включил новосибирца в Книгу рекордов России за бег босиком на 85 марафонах. Босой бегун Чудинов становился героем газетных репортажей, но, конечно, от этого не разбогател.

- Мне просто нравится бегать, я не ждал особых призов. Раз уже привык бегать босиком, то решил не бросать: и по горам, и по снегу, и в мороз без обуви. Было интересно испытать себя, - признается Владимир Чудинов. -Бег помогал чувствовать себя здоровым, укреплять организм. Люди и сейчас мне дают 63 года, хотя мне уже 80 лет. Но я не хвалюсь тем, как выгляжу, такой и есть. Не курю, не пью, зарядку делаю и выхожу на пробежки. Слежу за собой, мне же надо еще жениться.

В последние годы новосибирский Форрест Гамп из-за дорогих билетов стал ездить на марафоны реже. Но ведь и раньше он богатым не был. Говорит, экономил на всем, на чем мог. До Омска мог доехать на двух электричках, ездил зайцем, правда от контролеров не бегал - упрашивал. Спал в спортзалах на матах, подрабатывал грузчиком.

Спортсмен экономит даже на обедах, лишь бы накопить на следующий забег. Фото: Никита МАНЬКО

Сейчас Владимир Иванович живет скромно, главная гордость - 3 килограмма медалей за участие в марафонах. Пенсионер регулярно ездит в бесплатную столовую «Добродомика», экономит на всем, чтобы отдать долг 14 тысяч рублей за поездку на московский марафон в 2022 году.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь Владимиру Ивановичу Чудинову, свяжитесь с редакцией по номеру 8-923-145-11-03 или обратитесь в благотворительный фонд «Добродомик» в Новосибирске.

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