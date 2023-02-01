Внезапный метеор озарил небо яркой вспышкой. Фото: кадры из видео КП-Красноярск.

31 января над Сибирью пронесся неопознанный летающий шар — так описывают нечто очевидцы в Новосибирске и Красноярске. С виду он был похож на яркую комету, которая озарила небо вспышкой и, подлетая к Земле, тут же погасла.

Что это все-таки было? Мы узнали у астронома Большого новосибирского планетария, члена Совета Новосибирского астрономического общества Олега Кашина.

— Это был болид — сверхъяркий метеор. От обычных метеоров он отличается тем, что видно его будет даже днем, настолько яркий идет от него свет. Ночью, когда такой летит, у предметов на земле даже могут появиться тени. Болиды — явление нечастое, в течение календарного года их может быть всего один или два, а может и вообще пролететь ни одного. Сам по себе он опасности не представляет, но если космическое тело не успеет сгореть в атмосфере, то после падения на Землю становится метеоритом, — рассказал КП-Новосибирск астроном Олег Кашин.

Наблюдая за болидом, можно определить его яркость, размер, состав и происхождение. Иными словами, откуда он к нам пришел.

— Тут размер болида — со спичечный коробок, то есть, он достаточно крупный, в отличие от мелких частиц, которые порождают метеоры. По цвету космического тела можно приблизительно определить его состав. С большой вероятностью могу говорить, то это был хондрит: 95% древних каменных метеоритов, которые падают на Землю, относятся к ним. И частое их происхождение — главный пояс астероидов, хотя и не всегда. Челябинский метеорит, он же Чебаркульский, был как раз с главного пояса астероидов, — рассказал КП-Новосибирск Олег Кашин.

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