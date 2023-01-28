«Мальчишка сообразил упасть лицом в снег»: стая бродячих собак чуть не растерзала ребёнка на глазах отца

В Новосибирске после нападения собак на ребенка возбудили уголовное дело. Фото: стоп-кадры "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске возбудили уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на мальчика в Первомайском районе. В халатности подозревают должностных лиц Новосибирского центра по проблемам домашних животных.

– По предварительным данным следствия в нескольких районах города Новосибирска зарегистрированы эпизоды нападения собак на местных жителей, – сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

О расследовании дела рассказали после нападения 6 собак на ребенка. Следователи уточнили, что дадут оценку этому факту.

Инцидент произошел 28 января в Первомайском районе. Местная жительница уточнила КП-Новосибирск, что мальчик возвращался с тренировки, когда из-за угла на него налетели шестеро бродячих собак. По удачному стечению обстоятельств в это время отец ребенка кидал снег на участке, и услышал лай.

– Это хорошо, что мальчишка сообразил сразу упасть головой в снег. Одна из собак начала дёргать его лапой за шапку. Отец мальчика вышел с лопатой, чтобы отогнать стаю. Потом увидел, что это его сын – и бросился к нему, – объясняла в беседе с КП-Новосибирск соседка семьи.

В этот раз собаки разбежались, увидев бегущего на них человека с лопатой. Но такой случай – не единственный.

– Две недели и ни одной пойманной собаки из этой стаи. Полнейшая безответственность со стороны НЦПДЖ, – прокомментировала уголовное дело соседка пострадавшего мальчика. – Недавно отлов приезжал, вроде даже сказали, что поймали двух собак. Но очевидно было, что ловили не тех и далеко от того места, где жители указывают основной ареал обитания этой своры. После отлова собак не стало меньше.

Кроме того, оказалось, что местные жители уже давно боятся стаи и обходят ее стороной, каждый раз выбирая альтернативные маршруты, чтобы дойти до остановки и не встретиться с собаками.

По части 1 статьи 293 УК РФ ответственным лицам НЦПДЖ может грозить штраф, общественные работы или арест на срок до 3 месяцев.

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