«На лай прибежал отец с лопатой»: в Новосибирске на ребенка напали 6 бродячих собак

Если бы не прибежавший на лай отец, ребенка могли разорвать на части.

В субботу, 28 января, в Новосибирске на ребенка напала стая бродячих собак. Мальчик возвращался с тренировки домой в Первомайском районе, когда на него с громким лаем вылетели шестеро псов. Видео ЧП с камер наблюдения опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск». Подробности происшествия КП-Новосибирск анонимно рассказала соседка ребенка.

– Он вырулил из-за угла, там эта стая на него и побежала. Одна из собак начала лапой за шапку мальчика дергать. Его отец чистил снег на участке, услышал лай собак, вышел с лопатой, чтобы отогнать стаю. Потом увидел, что это его сын – и бросился к нему, – объяснила КП-Новосибирск местная жительница.

Как уточнила соседка, такая проблема возникает уже не в первый раз. Жителям района часто приходится менять маршрут движения на улице, чтобы подойти к остановке и уехать на работу.

– Жуткое видео, вызывающее панический страх. Это хорошо, что мальчишка сообразил сразу упасть головой в снег. Недавно отлов приезжал, вроде даже сказали, что поймали двух собак. Но очевидно было, что ловили не тех собак и далеко от того места, где жители указывают основной ареал обитания этой своры. После отлова собак не стало меньше, – уверена девушка.

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