В Новосибирске бывший участковый подрался с соседом из-за парковки

Владимир Притьмов говорит, что местные жители паркуются на газоне. Фото: предоставлено Владимиром Притьмовым/Влад КОМЯКОВ

Бывший участковый Владимир Притьмов уже 6 лет борется с незаконными парковками возле своего дома в Новосибирске. Он уже ходил вокруг многоэтажки и сносил столбики и тросы, самовольно поставленные местными автомобилистами. Это помогло, но только на время.

Мужчина срезал столбики. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Сам Владимир сейчас живет в частном секторе, но у его сына есть квартира в доме № 223 на улице Тургенева.

- В квартире сейчас живут друзья сына. Они и столкнулись с этим парковочным безобразием. В том доме некоторые соседи организовали незаконную парковку на газоне. Поставили столбики и натянули цепочки. Так получилось, что друзья сына поставили машину на их место. Там трос не сильно был натянут, к тому же легко снимается, - поделился с КП-Новосибирск Владимир Притьмов. - В результате сын позвонил мне и сказал, что на его друзей наехали из-за парковки.

Экс-участковый сначала попытался решить вопрос дистанционно и позвонил «хозяину» парковочного места. Но мирного диалога не случилось. Владелец стоял на своем: мое место, и все тут.

- В смысле его? Это же общедомовая территория. Нет, он уперся и до последнего стоял на своем. Хорошо, что я недалеко живу. Пошел разбираться, - объяснил КП-Новосибирск Владимир Притьмов.

Личный разговор в какой-то момент перерос в драку. Так и непонятно, кто ее начал, но обошлось без жертв.

- Мы просто немного поборолись. У меня коленки грязные, у него - спина. Мужчина этот вызвал каких-то силовиков. Написал объяснительную - ее, сказали, передадут участковому. Скажу так, что не первый раз уже решают этот вопрос. Раньше брал болгарку и пилил все эти столбики в присутствии сотрудников ЖКХ. На 2 года все успокоились, и сейчас снова за свое, - говорит Владимир.

Мужчина срезал трос. Фото: предоставлено Владимиром Притьмовым

КП-Новосибирск дозвонилась до второго участника конфликта. Он рассказал свою версию событий.

- Это было на придомовой территории. Мы с соседями разделили парковочные места устно. Я приехал как-то раз, а мое место занято. Ребята заехали туда, потому что один из владельцев места потерял замок, и трос был просто накинут. Я попросил их убрать машину, стали ругаться, - рассказал КП-Новосибирск Евгений, второй участник конфликта. - Потом пришел хозяин квартиры, и мы подрались. У меня разбита голова и вывихнута рука. Скорую вызвали, но зашивать ничего не потребовалось.

- А чего теперь хотите?

- Наверное, буду добиваться, чтобы этих ребят выселили. Они вообще мигранты. Хочу поговорить с участковым, если надо, напишу заявление в миграционную службу, чтобы проверили, законно ли они тут находятся. А на хозяина квартиры напишу заявление в налоговую. Пусть проверят и его тоже.

- Евгений, а вы считаете, что вот такое распределение мест законно и справедливо?

- С юридической точки зрения - нет. А если по-человечески, если есть договоренность, то почему бы ее не соблюдать? Я до этого так же ставил машину на общей парковке возле дома, а мне сказали, что там все занято теми, кто давно живет.

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