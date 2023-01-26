«Я буду молчать»: эск-директор «Красного факела» отказался отвечать на вопрос про премии сыну, которые привели его под суд

Кулябин будет под домашним арестом до 23 марта. Фото: Мария НОВИКОВА

В Центральный районный суд Новосибирска в наручниках и под конвоем сегодня доставили экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина.

По версии следствия, еще в 2014 году он незаконно выписал премию в 1,7 млн рублей за счет бюджета своему сыну Тимофею, когда тот трудился главным режиссером. После того, как этот факт вскрылся, сообщил КП-Новосибирск собственный источник, Кулябин-старший возместил ущерб, но за счет фонда театра.

Следствие настаивало на аресте 69-летнего мужчины, считая, что деятель культуры может скрыться за границей, вслед за своим сыном Тимофеем. Тот в прошлом году эмигрировал в Германию. Однако сам Кулябин-старший в разговоре с адвокатами заявил, что у него нет таких намерений: «Никуда не собираюсь бежать, бред какой-то».

Защитники, а адвокатов было сразу двое, попросили приобщить к материалам дела различные дипломы, сертификаты, грамоты, удостоверения Кулябина, также к делу подшили личные поручительства известных людей, в частности Аркадия Райкина, директора большого театра Владимира Урина, актеров Юлии Пересильд, Елизаветы Боярской, Александра Балуева, режиссера Тимура Насирова и коллективное письмо от сотрудников «Красного факела».

После этого следователь попросил сделать процесс закрытым. Пока судья удалилась в совещательную комнату для решения этого вопроса, журналисты попытались поговорить с самим обвиняемым:

- Я какие-либо объяснения до решения суда отказываюсь давать, - сразу сказал Кулябин.

- А то, в чем вас обвиняют, имеет место быть вообще?

- Нет. Всё, пожалуйста, не задавайте больше мне вопросов, я буду молчать, извините.

Судья решила, что этот процесс будет без журналистов. Представителей СМИ, а также супругу Кулябина Ирину и его коллег по театру попросили удалиться из зала. Кстати, поддержать обвиняемого пришли не только актеры «Красного факела», но и бывший замминистра культуры Новосибирской области Владимир Миллер:

- Это мой друг, я пришел быть рядом в трудную минуту, - рассказал он КП-Новосибирск.

- Как считаете, имеет место быть то, в чем его обвиняют следователи?

- Все так не просто, на мой взгляд, это какая-то ерунда. Потому что мы находимся всегда под крышей управления культуры и министерства культуры, какие-то вещи всегда на виду.

Спустя более четырых часов с начала заседания судья огласила свое решение:

- Избрать в отношении Кулябина Александра Прокопьевича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток, т.е. по 23 марта 2023 года.

Обвиняемому запретили общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, а также пользоваться средствами связи. Зато выпустили из-за решетки и сняли наручники:

- Как вы себя чувствуете?

- Ну как чувствовать себя в этой ситуации, когда впервые все это применяется.

- Два дня вы в ИВС провели, поделитесь своими впечатлениями.

- Очень плохие, очень плохие, - резюмировал Кулябин в разговоре с журналистами.

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