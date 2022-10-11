«Присел на корточки и упал»: в школе под Новосибирском рассказали о смерти второклассника на уроке физкультуры

Трагедия произошла на уроке физкультуры. Фото: Андрей КАРА (архив КП)

10 октября в школе в поселке Сокур (Новосибирская область ) произошла трагедия – второклассник умер на уроке физкультуры. По предварительной информации - у ребенка оторвался тромб.

Как говорят местные жители, мальчик рос в благополучной семье вместе со старшим братом. Хронических заболеваний не имел.

- Ребенок учился во вторую смену. По расписанию физкультура стояла третьим уроком. Мальчик себя чувствовал хорошо, на уроках до этого себя вел активно. Ему стало плохо в самом начале занятия. Прошло буквально две минуты, они даже не успели начать заниматься, ребенок присел на корточки и упал, - рассказали КП-Новосибирск в школе.

Как рассказывают очевидцы, сначала педагог подхватила ребенка на руки, чтобы отнести в больницу - это здание в двух шагах от школы.

- Ему делали искусственное дыхание, пытались привести в чувства. Мальчика спустила со второго этажа педагог по физкультуре, а потом его взял на руки охранник и понес дальше в больницу. К сожалению, спасти мальчика не удалось, - добавили в интервью КП-Новосибирск в учебном заведении. – Учитель физкультуры молодой специалист, девушка.

По словам местных жителей, ребенок год назад переболел коронавирусом. И именно ковид и осложнения от него местные называют причиной трагедии.

- Возможно, это дало осложнение на сердце, на сосуды, - предполагают жители поселка.

Тем временем региональные следователи возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

- Малолетний на уроке физкультуры в Сокурской СОШ Мошковского района выполнял совместно с одноклассниками комплекс разминки, после непродолжительного времени ребенку стало плохо, и он упал, - рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

В настоящее время следователи опрашивают педагогов и родных второклассника.

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