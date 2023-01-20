Исследование Одноклассников: каждый второй новосибирец старается найти единомышленников в социальных сетях

В Новосибирске жители чаще всего стараются найти единомышленников в социальных сетях.

Социальная сеть Одноклассники в рамках запуска сервиса «Увлечения», с помощью которого пользователи могут провести время со своими единомышленниками, провела исследование и выяснила, чем увлекаются жители страны, как проводят свободное от работы время и где ищут друзей по интересам.

КАКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ СРЕДИ РОССИЯН?

ОК определили, что у большинства (95%) россиян, помимо работы, бытовых дел и воспитания детей и внуков, есть собственные увлечения. Кроме того, каждый второй (51%) опрошенный заявил, что иметь хобби и заниматься чем-то «для себя» — обязательно и очень важно.

Новосибирцев от жителей других регионов России отличает повышенное внимание к заботе о красоте и уходу за собой: в 31% случаев жители региона считают своим хобби спорт, телесные практики, походы в СПА, баню и другие уходовые процедуры. В среднем по России это хобби выбирали только 26% участников исследования.

Вторая отличительная черта Новосибирска — любовь к рукоделию. Жители Новосибирска в 26% случаев (россияне в целом — 22%) любят заниматься вязанием, плетением, рисованием, резьбой оригами и другими видами рукоделия.

Отдельно стоит отметить, что Новосибирск — лидер среди российских городов в увлечении автомобилями. Новосибирцы (в 25% случаев) обожают путешествия на автомобиле, любят ухаживать за машиной, считают своим хобби ремонт и тюнинг. В целом по России это хобби назвали только 17% респондентов.

Помимо хобби, любимые занятия россиян (не только новосибирцев): просмотр телевизора и интернет-сёрфинг (в 69% случаев), поиск новой информации и друзей в социальных сетях (в 49% случаев), встречи с родными и знакомыми (в 42% случаев). Интересно, что новосибирцы чаще других жителей страны предпочитают смотреть телевизор или проводить время в интернете (в 81% случаев). Об отсутствии свободного времени и каких-либо хобби россияне говорили лишь в 5% случаев.

КАК И ГДЕ РОССИЯНЕ ИЩУТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ?

ОК проанализировали, как связаны увлечения и социальные связи людей. Например, почти половина (46%) участников исследования нашли c помощью хобби друзей, треть (33%) — близких по духу людей и единомышленников, другие 12% россиян благодаря общему увлечению обрели любовь и начали встречаться со своими вторыми половинками.

И всё же, многие россияне испытывают потребность в поиске друзей по интересам — об этом заявили 42% опрошенных по России. В Новосибирске жители чаще всего стараются найти единомышленников в социальных сетях (в 51% случаев), в специализированных группах и пабликах по теме хобби (в 29% случаев), посещает кружки и секции (в 24% случаев), ходят на тематические мероприятия (в 15% c случаев) и на фанатские встречи по увлечениям (в 13% случаев).

ЧЕМ ХОББИ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ?

В компании узнали, зачем жители России находят новые увлечения и стараются их развивать. Например, в 47% случаев респонденты делились, что хобби приносит им чувства радости и любви к жизни. В Новосибирске об этом заявлял каждый второй опрошенный (в 51% случаев).

Также хобби даёт россиянам новые знания и навыки (в 44% случаев), чувство самореализации и личностный рост, а также хорошее самочувствие — в 34% случаев. Нередко россияне говорили даже о том, что хобби — смысл их жизни (в 15% случаев).

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ХОББИ В СЕРВИСЕ «УВЛЕЧЕНИЯ»

Кроме того, ОК проанализировали самые популярные категории в собственном сервисе «Увлечения» с сентября по январь. В топ-5 вошли кулинария, мода и красота, авто, рыбалка и рукоделие. В рамках категорий чаще всего смотрят рецепты выпечки, лайфхаки автотюнинга, дневной и вечерний макияж, секреты ловли щуки, художественную резьбу и лоскутное шитье.

Ежемесячно «Увлечения» посещают более 20 миллионов человек, а самые активные пользователи проводят в сервисе уже на 40% больше времени по сравнению с первым месяцем после запуска.

В онлайн-исследовании приняли участие более 2000 человек из одиннадцати городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Саратов, Челябинск) в декабре 2022 года.