Врача судят за гибель пациентки: он забыл в ней салфетку

Медик свою вину не признал. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске на скамье подсудимых оказался опытный травматолог-ортопед с пятнадцатилетним стажем. По своему профилю 38-летний Данил Г. ведет прием и в больнице, и в поликлинике. Кроме того, является специалистом по укусам диких и домашних животных. К тому же он многодетный отец, младшему из четверых его детей всего полтора года. И вдруг – уголовное дело. Данила судят по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

- Установлена причинно-следственная связь между действиями врача и смертью пациентки, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Елена Коновалова. По версии следствия, медик забыл в послеоперационной ране марлевую салфетку. Два месяца пациентка мучилась от болей, вызванных инородным телом, и в итоге умерла.

История началась 31 августа 2021 года, когда в травматологическое отделение с диагнозом «закрытый оскольчатый перелом правого бедра со смещением» поступила 68-летняя женщина. Изначально она была госпитализирована с коронавирусом, но в больнице упала, получила травму. Пришлось делать операцию. Но после установки титановой пластины состояние больной ухудшилось. Консилиум врачей решил удалить из ноги пенсионерки металлоконструкцию. Повторную операцию 17 сентября проводил врач высшей квалификационной категории Данил Г. По версии следствия, сделал это небрежно.

- Ненадлежащим образом относясь к исполнению своих профессиональных обязанностей, врач перед ушиванием послеоперационной раны не убедился в правильности ведения счета медицинских салфеток, используемых в ходе проведения операционного вмешательства. Он ненадлежаще провел ревизию операционной раны в результате чего в послеоперационной ране правого бедра пациентки после ее ушивания и окончания оперативного вмешательства им оставлена медицинская салфетка, - огласила обвинительное заключение старший помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Два месяца пожилая пациентка страдала, 15 ноября 2021 года ее вновь доставили в больницу, но помочь уже не смогли. Причиной смерти, по заключению экспертов, явилось инородное тело. Забытый «расходник» привел к развитию воспалительного процесса и летальному исходу.

Вину в содеянном врач не признал. Заявил, что намерен давать показания и рассказать о ходе роковой операции, но после исследования всех доказательств по делу.

На старте процесса стороны планировали допросить сына погибшей, но на заседание он не явился. Его представитель предоставила судье командировочное удостоверение, согласно которому потерпевший сейчас сопровождает технику в зону проведения СВО.

Максимальная санкция статьи, которую вменяют травматологу, предусматривает срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Но медик намерен до конца доказывать свою невиновность.

- Полагаем, что следствие в полной мере не исследовало обстоятельства оказания медицинской помощи. Надеемся, что в судебном следствии эти недостатки будут восполнены и вынесено законное решение, - рассказал КП-Новосибирск адвокат врача Алексей Фоминых.

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