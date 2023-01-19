Снежные горки возвращаются во дворы России: за них обещают не штрафовать

Снежные и ледяные горки возвращаются во дворы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывает, собираются жильцы с лопатами и строят во дворе многоэтажки горку. Ребятня счастлива! Но недолго. Управляющие компании заказывают тяжелую технику и сносят горки, потому как считают: не снесешь - достанется от чиновников. А если не дай бог дошколенок, катаясь, нос разобьет - тогда рука устанет объяснения писать.

А чиновники пеняли на ГОСТ. Мол, тот приравнял снежные горки выше 40 сантиметров - это, считай, по колено - к аттракционам. И установил правила: необходима лицензия, охрана, должен дежурить посадчик - человек, который будет следить, чтобы детвора правильно каталась. И заливать горку - только питьевой водой. (Это не шутка! Год назад «Комсомолка» проводила целое расследование по этому поводу. - Ред.)

ОСТАВШИСЬ БЕЗ ГОРОК, ДЕТИ ПОЛЕЗЛИ НА ГАРАЖИ

Так горки попали под запрет и исчезли из больших городов. Ребятня с ватрушками и ледянками стала взбираться на гаражи, кататься в оврагах, поэтому опасностей становилось только больше. На Радио «Комсомольская правда» слушатели снова и снова просили вернуть горки во дворы. А редакция добивалась ответов от чиновников.

За горки вступились новосибирские активисты - общественники из Совета отцов.

- Говорят, что, мол, заботятся о безопасности детей. Но вред от того, что дети будут сидеть дома за компьютером, за планшетом, в разы больше, чем если они будут выходить на улицы, играть, веселиться и получать при этом синяки или ушибы. Это жизненный опыт, развитие - даже через негативные моменты. Так-то можно все запретить - и ходить в школу в том числе, ведь по пути туда ребенок может упасть, - рассуждает Сергей Майоров, председатель Совета отцов Новосибирской области.

МИНПРОМТОРГ ВЫСЛУШАЛ ОТЦОВ

Активист выложил в Сеть петицию и поехал с соратниками бороться за горки в Минпромторг в Москву. Дошел до замминистра ведомства Алексея Ученова. Тот встретился с общественниками, видимо вспомнил себя в детстве и пообещал, что министерство опубликует официальные комментарии к ГОСТУ (речь о норме Р 56987-2016), в которых разъяснит, что дворовые горки из снега под аттракционы не подпадают.

- Из Новосибирска был только я. На встречу также приехали руководитель Союза отцов из Нижнего Новгорода Александр Заремба и руководитель Союза отцов Московской области Юрий Соленов. Были и представители, которые отвечают за все гостехнадзоры в России. Я объяснял, что горки изначально не должны были попадать под оценку ГОСТа. Ведь пройдет снегопад - появится сугроб, потом будет оттепель, заморозки - и вот естественным путем образовалась горка. Дети катаются и на таких, и на заснеженных склонах, не всегда с хорошими последствиями. Отрегулировать все невозможно, не надо доводить до абсурда. Ребенок всегда найдет выход для своей энергии. Присутствующие с доводами согласились, здравый смысл восторжествовал. Снежные горки во дворах можно и нужно теперь делать - продолжать традиции наших дедов и прадедов, выходить на улицы общаться, кататься и веселиться, - поделился с КП-Новосибирск Сергей Майоров, глава Союза отцов Новосибирской области.

Выходит, что последние три года чиновники просто перестраховывались, ссылаясь на государственный стандарт, и зря запрещали традиционное снежное развлечение.

КАК БЫТЬ С УЖЕ ОШТРАФОВАННЫМИ?

А как же быть с горками во дворах, которые оказались вне закона? Ведь многие уже получили и даже оплатили штрафы. Например, в январе 2022 года в Новосибирске прогремел скандал. Ростехнадзор оштрафовал на 150 тысяч управляющую компанию «ЖСК», которая разрешила местным жителям построить во дворах ЖК Тулинка три снежные горки.

- Обидно было, но мы выплатили штраф, причем выписали его нам по решению суда. Суд руководствовался действующим законодательством, поправок, примечаний, разъяснений ведь не было, да и сейчас пока нет - лишь на словах. Вряд ли мы отменим уже этот штраф, - уточнил КП-Новосибирск заместитель директора УК «ЖСК» Владимир Алабугин. И юристы говорят, что так оно и есть.

КСТАТИ

В ледовых городках все по-прежнему

Благодать наступила только для тех, кто хочет строить горки во дворах. Для обычных мам и пап. А вот в ледовых городках ГОСТ по-прежнему будет действовать, приравнивая горки к аттракционам.

- Когда в 2021 году я построил для городка горку с поворотами (что, оказывается, опасно и нельзя), меня оштрафовали на 30 тысяч рублей. В этом году я сделал их прямыми. Теперь приглашаю организацию, которая занимается аттракционами, чтобы приняла горки, залицензировала, потом госнадзор. Представляете, на каждую горку мне выданы номера - железные, как на машины. Хотя я считаю, что требования… ну глупые! Почему все, что выше 40 сантиметров, должно приравниваться к механическому аттракциону вроде колеса обозрения? - сказал КП-Новосибирск директор ледового городка Сергей Машаров.

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