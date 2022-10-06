В Новосибирске не стали сажать в тюрьму организатора смертельной вечеринки, где на людей рухнула крыша

Искупать свою вину Шматов и Одинцов на протяжении полутора лет будут исправительными работами. Фото: Мария НОВИКОВА

В Советском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу об обрушении крыши здания в Академгородке. В результате трагедии, которая произошла в феврале 2020 года, одна из посетительниц танцевальной вечеринки погибла, еще несколько человек получили травмы.

На скамье подсудимых оказались двое организаторов смертельной дискотеки Антон Шматов и Данила Одинцов, а также бывший замдиректора ЖКХ Новосибирского научного центра Владимир Понуровский. На финальное заседание все трое фигурантов пришли без вещей, видимо в надежде на оправдательный приговор или условные сроки. Хотя обвинения им предъявили серьезные.

- Заместитель директора по общим вопросам ГУП ЖКХ ННЦ, желая улучшить свое материальное положение в корыстных целях использовал государственное имущество неправомерно, т.е. предоставил двум другим фигурантам уголовного дела здание склада строительных материалов и пристройку к нему в аренду, - пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в региональном управлении СКР.

По устной договоренности за 15 тысяч рублей Антон Шматов и Данила Одинцов сняли помещение на Бульваре молодежи для проведения так называемой гараж-пати. В ночь на второе февраля 2020 года ветхая кровля пристройки, где находились раздевалка для посетителей, не выдержала веса слежавшегося снега. Под завалами оказались несколько человек, одну из пострадавших 22-летнюю студентку медуниверситета Туяну Прушенову врачи спасти не смогли.

Следователи довольно быстро определились с обвиняемыми. Через два дня после трагедии во время заседания по избранию меры пресечения Антон Шматов едва сдерживал слезы:

- Там был мой брат…

- Его тоже завалило?

- Его завалило, он мне звонил, говорил, что любит меня и прощался.

- Брата откопали?

- Откопали, к счастью.

По решению суда Антона Шматова и Владимира Понуровского на семь месяцев поместили под домашний арест. С Данилы Одинцова на время следствия взяли подписку о невыезде. Защитники молодых шоуменов и управленца в голос твердили: их клиенты - не настоящие виновники ЧП, а удобные козлы отпущения. Впрочем сегодня общаться с журналистами не стали ни адвокаты, ни обвиняемые:

- Я не буду отвечать.

- Почему?

- Потому что я не хочу в сами общаться, - резюмировал Антон Шматов.

Антон Шматов и Данила Одинцов свою вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, категорически отрицали. А вот Владимир Понуровский признался, что превысил должностные полномочия, но просил оправдать его по статье халатность. В ходе предварительного следствия коммунальщик выплатил миллион рублей семье погибшей и сто тысяч девушке, которая в результате обрушения получила серьезные травмы.

- Позиция государственного обвинителя на прениях была, что Шматов и Одинцов виновны в совершении преступлений, их действия квалифицированы по п.а, б ч.3 ст.238 УК РФ. Прокуратура просила лишить их свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Действия Понуровского квалифицированы гособвинителем по ч.1 ст.286 и по ч.2 ст.293 УК РФ. И позиция государственного обвинения - попросил лишение свободы на срок 2 года 8 месяцев условно, - пояснил журналисту КП-Новосибирск заместитель прокурора Советского района Евгений Гончаров.

За то, что сдал в аренду помещение, где было опасно находиться, коммунальщик Понуровский в итоге отделался условным сроком в два с половиной года. Кроме того, еще на 24 месяца его лишили права занимать должности на госслужбе. К наказанию, не связанному с лишением свободы, приговорили и молодых людей, которые рекламировали нелегальное мероприятие через соцсети и в погоне за прибылью звали молодежь потанцевать. Искупать свою вину Шматов и Одинцов на протяжении полутора лет будут исправительными работами. 10 процентов их зарплаты пойдет в доход государства.

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