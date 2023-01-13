«Судьба у него не простая»: в Новосибирске умер знаменитый кот Гидрант

В 2018 пушистого спасли пожарные из сгоревшего склада в Мочище. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В пятницу, 13 января, стало известно о смерти кота Гидранта. В 2018 пушистого спасли пожарные из сгоревшего склада в Мочище. Котенка, надышавшегося угарным газом, привезли в часть. Отпоили водой, отогрели. Даже имя ему выбрали соответствующее – Гидрант. Усатый быстро окреп и стал своим среди спасателей, его любили пожарные и журналисты – котяра часто становился героем телесюжетов и очерков. «Комсомолка» вспомнила историю отважного кота, о котором никогда не забудут в региональном МЧС.

«Я НА НЕГО ЧУТЬ НЕ НАСТУПИЛ»

В начале октября 2018 в Мочище вспыхнули склады. Тогда пожару присвоили 4-й ранг сложности из 5-и возможных. Из людей никто не пострадал. Когда огнеборцы разбирали обгоревшие конструкции, нашли среди них опаленного котенка. Малыш надышался угарным газом и был еле живой.

– Я на него тогда чуть ногой не наступил! Его толком видно не было. Все расплылось. А котенок прилип к этому пластику, замаскировался, но вовремя увидели, – рассказал КП-Новосибирск начальник ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Виктор Орлов.

Малыш надышался угарным газом и был еле живой. Фото: Виктор Боровских/ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Котенка вытащили с пепелища. Отвезли в часть. Там малыша с опаленными ушками отпоили водой и отогрели. Пушистый пришел в себя и быстро освоился в новом доме. Со временем он вырос в крупного кота со своенравным характером.

Гидрантом хвостатого назвали неспроста. Ведь без этого устройства, говорили спасатели, на пожаре делать нечего. Сперва не все обрадовались новому жителю. Переживали, что питомец добавит хлопот, да и запах появится. Но затем прикипели к Гидранту, полюбили. Он стал членом сурового мужского коллектива и главным мышеловом части.

Со временем он вырос в крупного кота со своенравным характером. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

«ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАБОЛЕЛ»

В ГУ МЧС рассказывали, что Гидранта регулярно проверял ветеринар. Кота глистогонили, купали, чтобы не было блох. Питомец проходил обязательную диспансеризацию. Но стресс, пережитый в детстве, все же сказался на здоровье пушистого.

– В 2022 году первый раз его сильно покусали клещи. Он на этом фоне захворал. Но ветеринары выходили. А потом он снова очень сильно заболел. Не удалось спасти. Организм не справился. Все-таки судьба у него не простая, – поделился с КП-Новосибирск начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Для пожарной части Гидрант стал родной душой. Сотрудники МЧС всегда будут помнить усатого друга, а наши читатели могут посмотреть ролик, в котором показана необычная судьба спасенного котенка.

Для пожарной части Гидрант стал родной душой. Сотрудники МЧС всегда будут помнить усатого друга Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарный с лапками: котенок, спасенный из огня, теперь сам ездит на вызовы

Усатый помощник живет в пожарной части Новосибирска. Его кормят котлетами и отправляют в командировки - ловить мышей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber