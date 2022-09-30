В Новосибирской области задержали организатора поджогов военкоматов.

В Новосибирской области задержан организатор поджогов военкоматов. Им оказался 23-летний безработный новосибирец. Об этом сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

– Он по заданию западных заказчиков за деньги искал исполнителей для поджогов военкоматов в Новосибирской области. Преступлениями планировали запугать население и склонить людей к отказу от участия в спецоперации на Украине, – уточнили КП-Новосибирск в региональном УФСБ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 33, части 1 статьи 205 УК России «Покушение на организацию совершения террористического акта» Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы. Организатора после задержания отправили в СИЗО на 2 месяца.

Как пояснили КП-Новосибирск в УФСБ, этот организатор не причастен к поджогам военкоматов, которые произошли в Новосибирске накануне.

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