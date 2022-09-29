В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат

Неизвестный попытался поджечь военкомат в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 29 сентября, неизвестный попытался поджечь военкомат в Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве региона.

Инцидент произошел в 06:25. Целью злоумышленника стал военный комиссариат Кировского и Ленинского районов.

Как рассказал военком НСО Евгений Кудрявцев, неизвестный бросил в два окна бутылки с зажигательной смесью.

Внешняя часть здания загорелась. Площадь пожара составила 0,5 метра квадратного. Возгорание оперативно ликвидировали. Как отметил военный комиссар Новосибирской области, помещения и имущество военкомата не пострадали.

Подозреваемого задержали. По факту попытки поджога проводится расследование.

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