В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат

Неизвестный попытался поджечь военкомат в Новосибирске.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В четверг, 29 сентября, неизвестный попытался поджечь военкомат в Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве региона.
Инцидент произошел в 06:25. Целью злоумышленника стал военный комиссариат Кировского и Ленинского районов.
Как рассказал военком НСО Евгений Кудрявцев, неизвестный бросил в два окна бутылки с зажигательной смесью.
Внешняя часть здания загорелась. Площадь пожара составила 0,5 метра квадратного. Возгорание оперативно ликвидировали. Как отметил военный комиссар Новосибирской области, помещения и имущество военкомата не пострадали.
Подозреваемого задержали. По факту попытки поджога проводится расследование.
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