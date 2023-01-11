Морозам быть? Синоптики предупредили о сильных снегопадах на Крещение 2023

Синоптики рассказали, спадут ли морозы на Крещение 2023. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После новогодних каникул Сибирь сначала обдало волной тепла, а потом накрыло холодом под -30 и ниже. В такую погоду не хочется даже выходить из дома. Но продлятся ли морозы до Крещения, 19 января, и можно ли будет купаться в проруби? Этот вопрос мы задали синоптикам.

К счастью для Новосибирска, на Крещение аномальные морозы уйдут.

- Еще этой ночью температуры будут низкие, до -30… -32, но 14 января они спадут до -15… -17. До конца второй декады января температуры днем ожидаются около -10… -12, ночью - около -13… -15 с умеренными и сильными осадками, - рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском УГМС.

Примерно до тех же показателей снизится температура в Омске, в Томске ночью 19 января будет на 1 - 2 градуса холоднее - около -15… -17, с небольшим снегом.

В Алтайском крае до 14 января также будут стоять сильные ночные морозы, от -23… до -31, с последующим потеплением до -14… -16 ночью и -10… -12 днем.

А вот в Восточной Сибири настоящим крещенским морозам быть! Температура к этому времени тоже повысится, но будет намного холоднее.

- Значительные морозы днем, от -19 до -24, и ночью, от -23 до -28, сохранятся вплоть до 15 - 16 января. Далее по южным и западным районам со следующей недели потеплеет до -20… -25 ночью и -12… -17 днем. Такая температура будет сохраняться до конца второй - начала третьей декады, - сообщили КП-Новосибирск в Иркутском УГМС.

В Красноярске и его окрестностях к Крещению температура будет мягче: предварительно -13… -15 ночью и -10… -12 днем.

- И ночью, и днем будет идти небольшой умеренный снег. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5 - 10 метров в секунду, возможны порывы до 12 - 17 метров в секунду, - уточнили КП-Новосибирск в Среднесибирском УГМС.

ПОГОДА СХОДИТ С УМА

Многие регионы Сибири на новогодних каникулах и в начале рабочей недели успели прокатиться на температурных качелях. В Новосибирске резко похолодало с +4 до -30 буквально за сутки!

Удивила внезапным теплом и Иркутская область - в городе Нижнеудинске 9 января внезапно начался и так же внезапно закончился дождь. Из-за этого пришлось ограничить движение автобусов и большегрузов. А в городе Назарово Красноярского края видели молнии и слышали раскаты грома, хотя дождя не было. Такие редкие аномалии случаются, когда сталкиваются теплая и холодная воздушные массы.

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