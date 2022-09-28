Вкус, любимый с детства

Цех по производству мармелада и зефира, 1981 год. Фото: пресс-служба «ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

Знаменитые шоколадные конфеты «Новосибирские» давно стали символом нашего города. Причем не менее узнаваемым в стране, чем наш легендарный театр оперы и балета или часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая на Красном проспекте. Но конфеты - сладкий символ, вкус которого многие любят с детства.

Сейчас кроме этих легендарных конфет фабрика выпускает новую серию «Сибирский сувенир», это три набора вкуснейших конфет с кедровым орехом:

• коробочка шоколадных шишек с коньячной начинкой и кедровым орехом;

• коробочка кедрового грильяжа на меду с добавлением брусники;

• набор с шишкой, пралиновыми конфетами с кедровым орехом и сливочными конфетами в белом шоколаде.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В 80 ЛЕТ…

В этом году Новосибирская область отмечает 85-летний юбилей, ЗАО «Шоколадная фабрика» тоже не осталось в стороне: Шоколадная фабрика «Новосибирская» отмечает 80-летний юбилей.

А как все начиналось? Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны М. Н. Васильевой, которая работала на фабрике с 20 июня 1942 года:

- Было очень трудное время, и сегодня кажется невероятным то, как мы, молодые и без опыта, своими руками превратили не приспособленные для производства складские помещения с глиняным полом в действующую фабрику. Какао-бобы обжаривались в барабане, отапливаемом дровами и углем. Сахарный сироп варился на печных конфорках. Сырец привозили в 100-килограммовых мешках. Резка и глазировка массы производились вручную, вручную же заворачивали шоколад. В вечернее и ночное время проводились строительно-монтажные работы. Все перевозки осуществлялись с помощью лошади. Возчик подвязывал ее под ребра на ночь, так как лошадь была очень слабая. Как бы трудно ни было, старались работать бесперебойно и дать фронту как можно больше продукции.

Военные годы требовали большой отдачи сил каждого - смены на фабрике длились по 11 часов, а еще предприятие отправляло своих специалистов на шахты Кузбасса и на работы в полях районов Новосибирской области.

Коллектив фабрики, 1943 год. Фото: пресс-служба «ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

ШОКОЛАД, КОТОРЫЙ НРАВИЛСЯ ПОКРЫШКИНУ

В 1945 году на Шоколадной фабрике имени героев Сталинграда (именно так в годы войны называлась будущая Шоколадная фабрика «Новосибирская») побывал легендарный воздушный ас.

Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин признался, что на фронте ему часто попадался шоколад из Новосибирска и очень ему нравился.

В годы Великой Отечественной продукция шоколадной фабрики стала поистине стратегической: из Сибири шоколад поставляли для питания на фронте военных летчиков и моряков, ведь благодаря высокой калорийности даже небольшая плитка шоколада могла и придать сил, и поднять настроение перед сражением.

Цех предприятия ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», 1958 год. Фото: пресс-служба «ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

В КОНФЕТЫ ДОБАВИЛИ КОРИЦУ И... СОЛЬ

В 1975 году были созданы конфеты «Новосибирские». В то время все рецептуры утверждались специальной госкомиссией. Новосибирским изобретателям необходимо было создать оригинальную рецептуру, которая впечатлила бы московских дегустаторов. И специалисты «шоколадки» придумали добавить в состав конфет… корицу и соль. Комиссии вкус понравился. Так и появились конфеты «Новосибирские».

Цех предприятия ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская», 1970-е годы. Фото: пресс-служба «ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ФАБРИКИ

История шоколадной фабрики неразрывно связана с Победой в Великой Отечественной войне, поэтому в 2005 году предприятие участвовало в открытии памятника эвакуированным ленинградцам, трудившимся в Новосибирске в годы войны, в том числе и на шоколадной фабрике. Памятник можно увидеть на аллее напротив ГПНТБ.

С 2003 года фабрика входит в состав крупнейшего в России и Европе кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры», который занимает значительную долю на российском рынке.

ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» - один из ведущих производителей кондитерских изделий в Сибири, член ассоциации кондитеров России, имеет официальный статус «Надежный партнер», является неоднократным победителем конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка», а также дипломантом и лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России».

Предприятие имеет уникальное оборудование по первичной переработке какао-бобов, позволяет обеспечить производство такими собственными полуфабрикатами, как какао тертое, какао-масло, какао-порошок.

Работая на натуральном сырье, Шоколадная фабрика «Новосибирская» выпускает продукцию высокого качества, что отмечают на различных российских и иностранных выставках.

«ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» неоднократный победитель «Новосибирская марка» и «100 лучших товаров» России. Фото: пресс-служба «ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

НОВИНКИ ФАБРИКИ

Недавно в ассортименте фабрики появились вкусные новинки:

• коробочка конфет с нежным шоколадным ликером «Очарование»;

• глазированный батончик «Антошка-картошка с семечками» на основе подсолнечных семечек с добавлением дробленых вафель;

• нежный «Желейный формовой мармелад» на пектине, сделанный по ГОСТу, с четырьмя вкусами: земляника, лимон, черная смородина и яблоко.

А также было выпущено новое оформление 250-граммовых пакетов с фирменным мишкой на конфеты «Новосибирские», «Бури вестник», «Ласточка» и «Ромашка». Теперь мишка будет радостно встречать вас во всех магазинах города.