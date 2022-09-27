Новосибирский рэпер, который был прикован к инвалидной коляске, встал на ноги

Врачи провели пятую операцию, и спустя 3 года парень встал на ноги. Фото: Никита МАНЬКО // Артемий ГЕЙКО

Новосибирский рэпер Артемий Гейко три года был прикован к инвалидной коляске. Музыканта избили в подъезде до полусмерти, парень два месяца пролежал в коме. Очнулся уже инвалидом - кисти и ступни атрофировались. Но Артемий не смирился с инвалидным креслом. Сегодня он сделал свои первые шаги. История его болезни и борьбы - в материале КП-Новосибирск.

Парень побеждал в рэп-баттлах, но выйдя из комы оказался беспомощен. Фото: Артемий ГЕЙКО

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - 9 МАЯ

3 года назад жизнь Артемия Гейко перевернулась с ног на голову из-за плохой компании. В 7 часов утра его разбудили крики под окном: двое знакомых просили занять денег, музыкант их послал. Те стали ломиться в дверь, Артемий вышел к ним и получил фатальный удар. Парень оказался в реанимации уже без сознания, впал в кому и долгих два месяца пролежал подключенный к аппарату ИВЛ. Потом его выписали домой, Артемий впал в бодрствующую кому: глаза открыты, но мозг еще спит.

Гейко очнулся 9 мая и считает это знаком: это была победа над смертью и забвением. Но тело не слушалось, кисти рук и ступни атрофировались и были изогнуты крючком - деформация из-за комы. До этого Гейко занимался музыкой и роупджампингом - прыгал с мостов на веревках. А после комы не мог сначала даже ложку взять в руку. Он похудел до 30 кило, выглядел как скелет, питался через трахеостому.

- Что касается парней, которые напали на меня, то одного посадили на 4 года, он выплатил компенсацию всего 15 тысяч рублей, второй пошел свидетелем. По сути после этой истории я понял, что друзей-то у меня немного. Почти все приятели отвернулись, только лучший друг Николай поддержал. Дружим с ним с песочницы, он работает в школе № 195 учителем истории. Вот, наверное, единственный человек, который от меня не отвернулся. И мама с родственниками, - говорит Артемий Гейко.

До операции ноги были сильно искривлены из-за комы. Фото: Никита МАНЬКО // Артемий ГЕЙКО

Прикованный к кровати парень после переоценки ценностей отчаянно мечтал вернуться к жизни, хотел писать музыку и выступать на сцене под псевдонимом ТемаТемВременем. Однако не слушались его не только ноги и руки, но и голос.

Врачи провели четыре операции на руках и ногах прежде чем парень смог делать хотя бы элементарные движения. Артемий тоже боролся - занимался на турнике, пытался привставать на костылях. Заново учился говорить и даже петь. Вечерами сидел за компьютером, сочиняя музыку и тексты. И это нашло отклик у публики. Странные треки парня стали монетизироваться за счет количества прослушиваний, так он смог заработать музыкой свой первый миллион рублей.

Треки парня набрали миллион прослушиваний, он открыл свой мини-лейбл. Фото: Артемий ГЕЙКО

Первым делом отблагодарил родственников подарками. А остальное, признается парень, спустил на девушку, с которой хотел жить: покупал ей цветы, кольца, оплачивал поездки в спа и рестораны. Но та его бросила.

- Она уехала на Север. Я в ответ записал трек «Девочка легкого поведения», поставил ее фото на обложку. За два месяца набрал на площадке iTunes 2 миллиона просмотров, - уточняет рэпер.

Парня заметили СМИ, стали звать на публичные мероприятия. Заметили его и чиновники: Артем получил путевку в один из санаториев на реабилитацию. Подлечить удалось не только тело, но и разбитое сердце.

- Там я встретил настоящую любовь - свою Настю, с тех пор мы вместе, -улыбается Гейко.

Рэперу подарили путевку в санаторий, там он нашел свою любовь. А директор пообещал снять совместный клип. Фото: Артемий ГЕЙКО

САМЫЙ ОПТИМИСТИЧНЫЙ

Новосибирец записал альбом «Крик из комы», у него появились новые друзья: молодые рэперы Young Yammy и OGДОБРЫНЯ. Успешный дебют заметил начинающий режиссер Дмитрий Музяев и снял для рэпера первый клип. Вроде все мечты начинали сбываться: и девушка есть, и поклонники. Но было и еще одно важное желание - выбросить инвалидное кресло, надеть кроссовки и сделать первые шаги.

26 сентября хирурги НИИТО провели для Гейко пятую по счету операцию. И вот настал волнительный момент: парня поставили на ноги, он сделал первые шаги. Пока он их делает в специальных ортопедических кроссовках - ортезах. Они напоминают ботинки космонавта.

- Пациенту была проведена коррекция остаточной деформации пальцев обеих стоп. Через 4 недели пальцы будут приведены в ровное положение, будет доступна функция сгибания и разгибания. Периодически к нам поступают пациенты с подобными травмами, но на моей памяти Артем - самый оптимистичный из всех. Ему хочется гораздо большего, чем другим, и это помогает успешному лечению, - прокомментировал КП-Новосибирск врач-травматолог НИИТО Матвей Лучшев.

Артемий занимался каждый день и ускорил реабилитацию. Фото: Артемий ГЕЙКО

Впереди у Артема месяц реабилитации. Рэпер говорит, если бы не был инвалидом, то пошел бы сейчас служить. Кома подарила ему новую жизнь и будто помогла открыть глаза на мир. Парень стал читать тексты о вреде наркотиков, алкоголя, стал больше заботиться о маме и родственниках.

- Недавно мне писали из Москвы - полгода мы уже слушаем твои треки, ты делаешь очень глубоко. Я пытаюсь показать, что в человеке есть ангел и демон, и по сути люди служат своим порокам, а надо бы выбирать другую сторону. Если бы не коляска, я поехал бы в Донбасс. Но если быть более приземленным, то было бы неплохо поехать туда с концертом, например, -мечтает парень.

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