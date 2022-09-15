Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 сентября 2022 года: за две недели заболели 70 школьников

Коронавирусом заболели больше 900 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 сентября 2022 года таковы: за две учебные недели коронавирус нашли у 70 школьников. С 1 по 13 сентября в Новосибирской области коронавирусом заболели 113 человек из числа учителей и сотрудников в 65 школах.

Также за минувший день заболели 933 жителей региона, среди которых 206 детей. Выздоровели за тот же срок 814 человек.

Смертельных случаев за сегодня не зарегистрировали. За все время пандемии коронавирус выявили у 283 125 новосибирцев, а полностью выздоровели 263 802 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 608 человек, в том числе 47 детей. В отделениях реанимации находятся 25 человек. На ИВЛ – 3 пациента.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 933 человека

Количество пациентов в реанимации: 25 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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