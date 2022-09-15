В Новосибирской области за две учебные недели коронавирус нашли у 70 школьников. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области за две учебные недели коронавирус нашли у 70 школьников. Об этом сообщили в штабе при министерстве образования региона. Ковид диагностировали у учащихся 45 учреждений. Среди преподавателей и персонала школ эти цифры намного выше.

— С 1 по 13 сентября в Новосибирской области коронавирусом заболели 113 человек из числа учителей и сотрудников в 65 школах, — сообщили КП-Новосибирск в штабе.

В детских садах региона с 1 сентября по 13 ковид диагностировали у 6 детей и 26 взрослых.

Ранее в министерве образования сообщали, что пока что речь о введении дистанционного образования в школах не ведется, однако в дальнейшем все будет зависеть от эпидобстановки. Сейчас в школах действуют дополнительные меры профилактики: проводится термометрия и обработка классов. Перед началом учебного года все учителя и сотрудники школ сдали тест на ковид.

Специалисты, тем временем, отмечают, что сейчас в борьбе с ковидом в школах уже не будут эффективны такие меры, которые принимались в прошлом и позапрошлом году.

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