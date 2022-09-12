Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 сентября 2022 года: ковидом заболели 926 человек

В Новосибирске из-за новой волны открылись новые пункты вакцинации от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 сентября 2022 года таковы: за последний день число заболевших увеличилось почти до тысячи. За последние сутки заразу выявили у 926 человек, 135 из которых — дети.

Выздоровели за тот же срок еще 238 человек. Летальных исходов за сегодня нет.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 637 человек, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 41 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

Из-за того, что заболеваемость растет, в Новосибирске в торговом центре «МЕГА» 13 сентября снова откроют пункт вакцинации от коронавируса. Там также можно будет поставить прививку и от гриппа. Работать мобильный пункт будет со вторника по пятницу с двух часов дня до семи вечера. Располагаться он будет возле магазина «Ашан». По субботам он пункт будет работать с одиннадцати утра до пяти вечера, а по воскресеньям — с одиннадцати утра до четырех вечера. Понедельник — выходной.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 926 человек

Количество пациентов в реанимации: 41 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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