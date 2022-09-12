В ТЦ «МЕГА» в Новосибирске снова откроют пункт вакцинации от коронавируса

В Новосибирске в торговом центре «МЕГА» 13 сентября снова откроют пункт вакцинации от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске в торговом центре «МЕГА» 13 сентября снова откроют пункт вакцинации от коронавируса. Там также можно будет поставить прививку и от гриппа.

— В «МЕГЕ» будут прививать не только от covid-19, но и от гриппа. Напомним в этом году можно одномоментно вакцинироваться против этих двух инфекций. Минздрав России на основании исследований совместимости и безопасности разрешил в один день вводить два препарата, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Работать мобильный пункт будет со вторника по пятницу с двух часов дня до семи вечера. Располагаться он будет возле магазина «Ашан». По субботам он пункт будет работать с одиннадцати утра до пяти вечера, а по воскресеньям — с одиннадцати утра до четырех вечера. Понедельник — выходной.

На данный момент в Новосибирской области есть в наличии 220 164 комплектов для взрослых и 2 591 комплект для подростков.

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