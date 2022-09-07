«Ушла в загул, отдала детей папам»: в Новосибирске родня ищет пропавшую многодетную мать

Родственники ищут многодетную мать вместе с полицией с 18 августа. Фото: Предоставлено мамой пропавшей

Дарья Субботина из города Болотное не выходит на связь с родственниками уже три недели. При этом ее не смущает, что трое ее маленьких детей остались на столь длительный срок без мамы. Малыши находятся со своими отцами, один из них - пьющий. При этом трехлетний отпрыск по ошибке был записан на первого мужа, который сейчас пытается переоформить документы, но из-за постоянных загулов бывшей супруги ничего не выходит. Мама Дарьи беспокоится: раньше дочь не пропадала на столь длительное время.

СНЯЛА ДЕНЬГИ И ПРОПАЛА

28-летняя сибирячка Дарья Субботина пропала 18 августа 2022 года в Новосибирске - родственники не могут найти ее до сих пор. Юлия, мама пропавшей, говорит, что 8 июля женщина вышла из больницы в поселке Карпысак, где лечилась от туберкулеза.

- Она приехала в Болотное, где живу я, а также ее новый мужчина и их маленький сынок, но через месяц пропала. В Новосибирске же у Даши еще двое детей, пятилетние мальчики-близнецы, которые живут со своим папой Никитой. Даша исчезла, мы ее обыскались, обзвонились, номер недоступен, - рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Мы связались с бывшим мужем Даши. Никита говорит, что всегда поддерживал связь с матерью своих детей, но сейчас она как в воду канула. Хотя худшего мужчина не предполагает, говорит, что, скорее всего, ушла в загул.

- Я знаю, что она сняла с карточки 52 тысячи рублей - свою пенсию по инвалидности, больничные. Как только освободилась, позвонила мне с железнодорожного вокзала в Новосибирске, это было 8 июля, а в загул ушла в начале августа, - говорит Никита.

В Новосибирск за Дашей приезжал брат-учитель, пытался вернуть ее домой, но ничего не вышло.

ИЗ ОТЛИЧНИЦЫ В ВЫПИВОХУ

Мать Даши написала в полицию заявление о пропаже человека, но там, по словам Юлии, искать девушку не торопятся.

- Даша не всегда была такой… гуленой. Родилась в многодетной семье в городе Болотное. Училась хорошо, окончила музыкальную школу. Поступила в медицинский колледж в Новосибирске, возле ночного клуба встретила будущего мужа Никиту. Они быстро съехались, через полгода сыграли свадьбу. Никита работал, а Даша наша начала по клубам ходить, там и завертелось все. Потом она родила двух мальчишек-близнецов, это ее отрезвило, но только на время, - описывает дочь Юлия.

Сначала Дарья уехала с детьми в Болотное, завела нового ухажера, родила третьего мальчика. Потом двух близнецов у женщины забрала мама Даши, опека осталась в стороне. По словам отца, ребята были тощие, оголодавшие, на детской площадке «вели себя как звери».

- Я забрал их в итоге к себе. Они крошили сыр и прятали его под подушкой, - объясняет Никита. - Оформил все документы, полисы, медкарты. Начал водить к логопеду, психологу. Вроде бы сейчас все наладилось. Но у меня ведь появился третий! В прямом смысле - лишний. Даша уже после нашего расставания родила еще мальчика от второго мужа, а в роддоме его на меня записали. Он живет со своим отцом, но если с ним что-нибудь случится, отвечать мне. А я этого мальчика ни разу в жизни не видел.

Настоящий отец третьего мальчика уже прошел тест на отцовство. Никита предполагает, что Первомайский районный суд уже вынес решение по определению настоящего отца мальчика. Теперь надо переоформить документы официально, но для этого нужна мама Дарья, которую сейчас не поймать. Поэтому-то бывший муж Никита и беспокоится за бывшую супругу. Она нужна детям живой и невредимой.

По словам Никиты, третий малыш, которому сейчас 3 года, живет с пьющим отцом. Он тоже не знает, где искать Дарью, хотя в начале августа выпивал с ней.

Корреспонденты КП-Новосибирск написали запрос уполномоченному по правам ребенка, мы хотим помочь Никите разобраться с вопросом отцовства, а также узнать, в каких условиях живет третий ребенок пропавшей женщины.

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