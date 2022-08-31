Перед выборами в 1996 году первым делом полетел в Новосибирск: чем Михаил Горбачев запомнился городу

Михаил Горбачев несколько раз посещал Новосибирск. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачев. Последний глава СССР — вначале в статусе Генсека ЦК КПСС, затем Президента СССР — за 6 лет перестройки он круто изменил историю нашей страны и всего мира. Горбачев занимался политикой и после распада Советского Союза, даже баллотировался в президенты, а Новосибирск стал первым городом, с которого он начал предвыборную кампанию. Вспоминаем, о чем он в тот год рассказывал новосибирцам.

Кандидат Горбачев, которому на тот момент было 65 лет, посетил столицу Новосибирской области 20 апреля 1996 года, прилетев на арендованном Ту-134. Пресс-конференция, посещение НГТУ, переговоры с тогдашним губернатором региона Виталием Мухой, а потом — встреча с избирателями в бывшем Доме политпросвещения.

О политике Горбачева спорят и по нынешний день, и в середине 1990-х новосибирцы встретили его неоднозначно. Как писали тогда СМИ, студенты университета приняли экс-президента на ура, как заезжую поп-звезду, а вот пенсионеры такого восторга не испытывали. Однако уже успевший, видно, привыкнуть к подобной публике в ходе своих предыдущих визитов Горбачев держался спокойно.

Горбачев подавал свою кандидатуру как третью силу, социал-демократическую. Но новой волны успеха не последовало: на выборах он набрал только 0,51% голосов.

На сайте «Горбачев-фонда» есть архивная запись о том, что Горбачев посещал столицу Сибири и в июне 2002 года. Он приезжал по делам новой, созданной им же Социал-демократической партии России, встречался с мэром Владимиром Городецким и председателем Совета депутатов Виктором Леоновым. Тогда же Горбачев похвалил активное строительство в Новосибирске: «Город продолжает развиваться, несмотря ни на что».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После смерти Горбачева резко выросла в цене фотография с его автографом, который продает новосибирец по имени Максим на «Авито». Вечером 30 августа 2022 года снимок стоил 3500 рублей, а днем 31 августа - 6000 рублей.

— Это оригинал, я продаю его давно, получил его 2 года назад благодаря «Горбачев-фонду», — рассказал Максим КП-Новосибирск.

Теперь личная подпись первого и последнего Президента СССР стоит столько же, сколько и автограф актера Евгения Леонова, и превышает цену за автографы футболистов Неймара, Пеле и Марко ван Бастена.

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Автограф Михаила Горбачева продают в Новосибирске за 3500 рублей

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