Автограф Михаила Горбачева продают в Новосибирске за 3500 рублей. Фото: "Авито".
В Новосибирске продают автограф Михаила Горбачева. Первый и последний президент СССР скончался накануне, 30 августа.
– Состояние отличное. Возможна доставка заказным письмом, – говорится в объявлении, опубликованном на «Авито».
Стоимость автографа – 3500 рублей.
Известно, что сердце известного лидера остановилось на 92-м году жизни.
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