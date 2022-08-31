Автограф Михаила Горбачева продают в Новосибирске за 3500 рублей. Фото: "Авито".

В Новосибирске продают автограф Михаила Горбачева. Первый и последний президент СССР скончался накануне, 30 августа.

– Состояние отличное. Возможна доставка заказным письмом, – говорится в объявлении, опубликованном на «Авито».

Стоимость автографа – 3500 рублей.

Известно, что сердце известного лидера остановилось на 92-м году жизни.

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