«Сам дышать не может»: жених впал в кому после жёсткого ДТП со свадебной машиной на трассе под Новосибирском

Жених, пострадавший в ДТП со свадебной машиной на трассе под Новосибирском, находится в коме. Фото: "АСТ-54".

В ДТП на трассе под Новосибирском разбилась пара молодожёнов. Влюбленные расписались и ехали на банкет. Только гости не дождались жениха с невестой. За 15 минут до праздничного ужина произошло жуткое ДТП. О состоянии молодой семьи КП-Новосибирск рассказали знакомые пары. Они уверяют, что жених, вылетевший из машины после жёсткого удара, впал в кому.

– На данный момент жених находится в коме под аппаратами ИВЛ. Врачи диагностировали ему ушибы обоих лёгких. Из-за этого сам дышать он не может. Также у него перелом тазобедренного сустава, разрывы внутренних органов, – рассказала КП-Новосибирск Валерия, знакомая молодожёнов.

По словам девушки, невеста отделалась меньшей кровью: у нее травма позвоночника и черепно-мозговая травма.

Напомним, момент жёсткого ДТП попал на видео. На кадрах видно, что водитель иномарки с видеорегистратором ехал по главной дороге. А «Датсун» с женихом и невестой выезжал со второстепенной. Водитель свадебной машины, судя по видео, не убедился в безопасности манёвра и выскочил под колеса авто, ехавшего по главной. Из-за мощного удара с заднего сидения свадебной машины вылетел человек. Как выяснилось позже, жених. По словам очевидцев, после аварии они наблюдали жуткую картину.

– Жених лежал на земле, а невеста в крови стояла рядом, – рассказывали свидетели происшествия.

Очевидцы, знакомые с водителем, говорят, что он не может объяснить, почему не заметил несущийся автомобиль. Не понимает, зачем выскочил ему под колёса.

Комментаторы уже осудили водителя «Датсуна». Они призвали проверить его на наличие запрещенных веществ и алкоголя в крови. Они предположили, что мужчина был не в себе, раз в светлое время суток не разглядел машину, ехавшую по главной дороге.

Происшествие прокомментировали в полиции. По данным ведомства, авария произошла вечером 26 августа.

– 24-летний водитель автомобиля «Datsun on-DO» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla», под управлением 25-летнего водителя, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, – В результате ДТП госпитализировали троих пассажиров автомобиля «Datsun on-DO»: 25-летнего мужчину и двух девушек 18 и 19 лет. По результатам проведенного исследования состояния опьянения у водителя «Datsun on-DO» не выявлено.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку данного ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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