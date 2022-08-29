Машина с женихом и невестой попала в жёсткое ДТП на трассе под Новосибирском. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирской области на трассе недалеко от Ордынки произошло жёсткое ДТП. О происшествии сообщили очевидцы в соцсети.

– Столкновение случилось на 77 километре трассы К17Р. На месте работал экипаж ДПС, – написали в паблике «АСТ-54».

По словам свидетелей, в одной из машин, попавших в ДТП, ехали жених с невестой.

– В машине жених с невестой сидели. Мы проезжали, когда парень (возможно, жених) лежал на боку. А невеста в свадебном платье стояла в крови рядом, – рассказали очевидцы.

Сибиряки, ставшие свидетелями аварии, утверждают, что жених вылетел из машины во время аварии. Он получил серьёзные травмы.

– На переднем сидении в чёрной машине сидела невеста, а жених лежал возле машины. Весь народ был нарядно одет, – написали очевидцы.

В ГИБДД по НСО ДТП пока не прокомментировали.

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