О многодетной матери не было известно ничего месяц. Фото: соцсети

В Новосибирской области нашли матери двоих детей Юлии Коренковой (Фишер), которую искали больше месяца. Женщина пропала 24 июля в поселке Сокур в Мошковском районе: туда она приехала в гости к родственникам, а после перестала выходить на связь. Как сообщали волонтеры, она была одета в светлую футболку, голубые джинсы и бежевые кроссовки.

Тело Юлии обнаружили 28 июля в лесополосе грибники.

- Ее опознали по сережкам и браслету. Она их всегда носила, - рассказал КП-Новосибирск мужчина, с которым Юлия встречалась.

Судя по странице в социальных сетях, перед исчезновением Юля ни о каких проблемах, которые могли бы стать причиной трагедии, не писала. Она выкладывала фотографии с ребятишками, показывала кольцо, которое подарил ей ее любимый мужчина.

- У нас даже версий нет, что могло с ней произойти. Дети, находятся с дедушкой, - говорят родственники погибшей.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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