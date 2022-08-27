Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 августа 2022 года: начали ставить прививки от ковида и гриппа

Ковидом заразились еще 500 с лишним человек, но летальных исходов пока нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 27 августа 2022 года: за последний день заболели еще 537 человек, в том числе 52 ребенка. Случаев смерти пациентов за последний день не зарегистрировано. Выздоровели за последний день 231 пациент.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 578 пациентов, в том числе 85 детей. В отделениях реанимации находятся 34 человека. На ИВЛ находятся 12 человек.

Тем временем в Новосибирске начали ставить прививки от коронавируса и от гриппа. Минздрав области и вирусолог Сергей Нетесов заявили, что эти вакцины можно совмещать.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 537 человек

Количество пациентов в реанимации: 34 человека

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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