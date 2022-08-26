Новосибирские ученые готовы дать отпор оспе обезьян

«Вектор» разработал ряд тестов для определения оспы обезьян. Фото: Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Еще не перешел в статус обычного ОРВИ коронавирус, а мир столкнулся с очередным вирусом. Теперь это оспа обезьян. Несмотря на то, что обыватель узнал об этой инфекции только в этом году, специалисты знакомы с заразой давно. Более того, группу вирусов, в которую входит обезьянья оспа, давно изучают в Кольцово.

Центр вирусологии «Вектор» в наукограде уже разработал тест-системы для диагностики оспы обезьян. Их производство можно обеспечить в таком объеме, что хватит не только России. Наши специалисты готовы обеспечить тестами дружественные страны постсоветского пространства.

А подробнее о том, как устроен вирус, говорим с заместителем руководителя Центра «Вектор» Татьяной Непомнящих.

- Этот вирус появился не сейчас и не вдруг. Люди болели оспой обезьян и раньше. Другое дело, что обычно это происходило в Африке - там, где есть влажные тропические леса. Это заболевание передается среди животных. При контакте с ними заболеть может и человек, - рассказывает Татьяна

Сергеевна. - В последние годы заболеваемость в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Нигерия, достигла существенных масштабов. А сейчас болезнь стала выплескиваться через границы этих государств.

- Вирус может распространяться и дальше?

- Может. Но оспа обезьян не относится к заболеваниям, которые легко передаются от человека к человеку. Все-таки это зоонозный вирус, то есть человек получает его преимущественно при контакте с дикими животными.

- Итак, от человека к человеку этот вирус переходит неохотно…

- Да, это происходит довольно сложно. Это возможно при тесном контакте. При передаче физиологических жидкостей, через предметы…

- То есть передается, например, через поцелуи, верно? Может перейти от общей посуды?

- Человек попил, оставил частицы физиологической жидкости, передал чашку другому…

- А воздушно-капельным путем, как грипп и коронавирус?

- Такая передача возможна, но это должен быть продолжительный тесный контакт. Так что в зоне риска врачи, люди, которые ухаживают за больными. Речь об очень близком контакте. Пандемия коронавируса показала: достаточно было больному человеку зайти без маски, и все люди в помещении могли заразиться. С оспой обезьян не так.

Татьяна Непомнящих, заместитель руководителя Центра «Вектор». Фото: Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

- Может она мутировать таким образом, что станет более заразной?

- Для вируса мутация не является чем-то уникальным. Она происходит буквально каждый день. Хоть какое-то отличие, да возникает. У коронавируса, например, были тысячи мутаций, но большая часть из них не приводит к смене свойств.

- А если свойства все-таки меняются, то в каком направлении?

- Вирус стремится легче передаваться от одного организма к другому, но при этом не нацелен на рост его летальности. Для него это невыгодно.

- Почему?

- Чем тяжелее проявления вируса, тем чаще людей изолируют. Штамм не получает дальнейшего распространения. Вирусу невыгодно убивать хозяина: особь погибла - ему дальше некуда передаваться. Вирусу нужно быстрее заражать, но течение болезни не должно быть тяжелым.

- Я понял: критическая для человека мутация возможна, но маловероятна. И неизвестно когда случится: может, через неделю, а может, через 100 лет.

- Да. Ортопоксвирусы, к которым относится оспа обезьян, не отличаются склонностью к накоплению мутаций. В отличие от вируса гриппа, например.

- Чем оспа обезьян отличается от натуральной?

- Эти вирусы имеют схожие клинические симптомы. В отличие от натуральной оспа обезьян вызывает воспаление лимфоузлов. Но протекает легче, не так заразна. Оспа обезьян имеет гораздо более низкий коэффициент летальности. А главное отличие в том, что натуральная оспа передавалась только от человека к человеку и не имела природного резервуара среди животных. Никакие животные натуральной оспой не болели. А оспа обезьян поражает достаточно большой список животных. Например, некоторые виды грызунов.

- И от грызуна к человеку тоже передается? Не только от обезьяны?

- Да, конечно. Но опять же именно при близком контакте. Это не значит, что где-то в джунглях мышка пробежала, чихнула, и человек заболел.

- Это ведь не очень хорошо, что вирус переносят животные?

- Когда вирус поражает только человека, у нас есть большие шансы рано или поздно избавиться от него навсегда, как это произошло с натуральной оспой. Советский Союз инициировал программу ликвидации натуральной оспы, и усилиями всего человечества мы смогли остановить этот опасный патоген.

- Из разговора с вами я уже понял, что высокой угрозы от вируса сейчас нет. И все-таки хочу уточнить: люди, которые прививались от натуральной оспы, неуязвимы для оспы обезьян?

- Вакцинация шла до 1980 года, то есть люди младше 42 лет этой вакциной не защищены. Старшее поколение тоже вакцинировано не поголовно. И сохранился ли иммунитет у тех, кто получил прививку? У всех по-разному. Хотя какая-то степень защиты остается.

- Если понадобится, можно будет вновь применять советскую вакцину?

- Вакцина, которую вы называете советской, применяется и сейчас. Например, для вакцинации людей, которые работают непосредственно с вирусом. Она не снята с производства. Только надо понимать, что вакцины первых поколений против оспы переносятся тяжело. Их нельзя назвать мягкими. Высокая температура, сильное воспаление на руке. Как мы знаем, люди очень переживали из-за температуры во время вакцинации от коронавируса. Но если у них температура поднималась до 37 или 37,5, то при вакцинации от оспы может подняться намного выше.

- Стоит ли сейчас вопрос о разработке вакцины именно против оспы обезьян?

- Такой задачи нет, это и не нужно. От оспы обезьян, натуральной оспы и других родственных вирусов действует одна общая вакцина. Даже если кто-то задастся такой целью - сделать вакцину только от оспы обезьян, это не получится. Она в любом случае будет защищать и от других близкородственных вирусов.

- А риск возвращения натуральной оспы сохраняется?

- Этот вирус больше не циркулирует в популяции людей. Но, к сожалению, совсем списать эти риски мы не можем. Официально образцы вирусов хранятся в двух лабораториях на земле, включая наш центр. Но нет гарантии, что где-то сознательно, или нечаянно, или по недосмотру продолжают хранить образцы этого вируса. Опасность состоит в том, что вирус оспы можно синтезировать, используя коммерчески доступные реактивы. В 2014 году реальность подобных экспериментов доказали канадские ученые, которые получили таким образом вирус оспы лошадей. Риски того, что вирус оспы может использоваться биотеррористами или попадает в популяцию случайно, существуют. Эти риски очень малы, но полностью исключить их мы не можем.

Оспа обезьян мутирует, но, возможно, человеку это только на руку. Фото: Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

ВРАЧИ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ

Российские врачи уже отрабатывают алгоритм действий на случай, если оспа обезьян пойдет по регионам. Проводят же учения в МВД, в МЧС, в ФСБ… А тут и медики провели учения в разных регионах. Но вот пример новосибирский.

- Мы провели учебу специалистов - как врачей, так и среднего медицинского персонала - по всей территории области, потому что не знаем, где окажется первый пациент. Провели с Роспотребнадзором тренировочные занятия по выявлению прибывшего на территорию области пациента с особо опасной инфекцией. Были задействованы служба аэропорта Толмачево и скорая медицинская помощь, - рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

ОСПУ ОБЕЗЬЯН ОБНАРУЖИЛИ 64 ГОДА НАЗАД

Вирус оспы обезьян впервые был выделен от обезьян в 1958 году - от яванских макак с болезнью, похожей на оспу. В 1970 году была подтверждена возможность инфицирования этим вирусом человека - вирус впервые был выявлен у человека в Заире (в настоящее время Демократическая Республика Конго).

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных - грызунов и приматов, обитающих преимущественно в зоне влажных тропических лесов Центральной и Западной Африки. Вопрос о резервуаре возбудителя заболевания в природе остается открытым, но в настоящее время основные резервуары - африканские белки, африканские сони, гамбийская крыса. Обезьяны не являются резервуаром вируса.

Зоонозная передача вируса (от животного к человеку) может происходить при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированного животного.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.