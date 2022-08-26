Интеллектуальный ответ глобальной блокаде

Валентин Николаевич Пармон, вице-президент РАН и глава ее Сибирского отделения, академик. Фото: Юлия Позднякова

С началом обострения международной обстановки актуализировались понятия «импортозамещение» и «импортонезависимость», но довольно быстро сменились определением «технологический суверенитет». И эта замена имеет глубокий смысл. Простое замещение чего-то зарубежного чем-то отечественным, стремление любыми средствами избавиться от импорта - позиция догоняющего и обособляющегося. Россия же должна укреплять свои глобальные позиции научно-технологической и образовательной конкурентоспособности, развиваясь как сильная суверенная держава. Далеко не случайно, что буквально через несколько дней после начала боевых действий Президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил следующие 10 лет Десятилетием науки в России. Именно наука, а не что-либо другое выведена в национальный приоритет номер один.

Конечно, быстрота и масштаб технологической блокады, развернутой недружественными странами, диктовали темп ответных действий. Не дожидаясь указаний свыше, Сибирское отделение РАН выделило 12 критических направлений и провело оперативный аудит отечественных научных заделов, поисковых решений и технологических разработок. Результаты этой аналитики уже переданы полпреду Президента России в СФО и в президиум РАН, на портале Сибирского отделения открыт специальный раздел «Импортонезависимость». Недавно мы провели рабочее совещание «Проблемы научного обеспечения технологической независимости России: задачи СО РАН». Собрали на загородной площадке представителей разных отраслей знания, в большинстве своем недавно избранных в академию наук, чтобы «без галстуков» обменяться соображениями о путях к научно-технологическому суверенитету в контексте отдельных успешных проектов и практик.

Строительство СКИФа. Фото: пресс-служба наукограда Кольцово

На этой встрече, в частности, была отмечена тройная ценность источника синхротронного излучения СКИФ, сооружаемого в наукограде Кольцово и представленного на «Технопроме-2022». Во-первых, зарубежные санкции несколько усложнили, но принципиально не затруднили осуществление этого проекта, который изначально предполагал около 90% локализации производства в России: СКИФ можно при минимуме допущений назвать чисто отечественной установкой. Во-вторых, новая «машина», как ее называют физики-экспериментаторы, способна обеспечить практически весь спектр экспериментов с синхротронным излучением, которые ранее проводились российскими учеными на источниках в Европе и США. Как пояснил директор ЦКП «СКИФ» член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев, эта новейшая установка, обладая большей яркостью и когерентностью, увеличит эффективность и качество таких экспериментов. И наконец, реализация проектов уровня «мегасайенс» в принципе служит катализатором создания новых передовых технологий в нашей стране.

Фото: Юлия Позднякова

Другая уникальная технология, точнее целый их набор, воплощена в еще одной разработке сибирских ученых, представленной на «Технопроме». Это циклолет, созданный с участием специалистов Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН и представленный Владимиру Путину президентом РАН академиком Александром Михайловичем Сергеевым в числе лучших достижений последнего времени. Аппарат с «воздушными колесами» вместо винтов имеет ряд преимуществ перед беспилотниками с традиционными движителями: лучшую тяговооруженность и маневренность, почти полную бесшумность, возможность посадки и взлета с наклонных и даже вертикальных поверхностей. Циклолет - убедительное доказательство того, что Россия способна не только генерировать новые научные идеи и знания, но и трансформировать их в высокие технологии. Важно, чтобы в нашей стране заработали механизмы их быстрой индустриальной адаптации: тот же циклолет должен как можно скорее «перелететь» от работающего опытного образца до массового производства линейки многоцелевых аппаратов.

В контексте технологического суверенитета важно не упускать из внимания гуманитарный аспект. За не совсем понятным термином «гуманитарные технологии» скрывается целая вселенная обработки многовековых пластов культурного наследия, их адаптации к современности. На стенде СО РАН участники «Технопрома-2022» смогут познакомиться с еще одним достижением, представленным В. В. Путину академией наук. Триумвират в составе Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ), Новосибирского государственного университета и компании МТС «научил» искусственный интеллект читать и расшифровывать манускрипты на древнетибетском языке, в перспективе видится такой же подход к старомонгольскому. На упомянутом совещании говорилось о ценности живых языков всех народов России, включая самые малочисленные: сегодня как никогда важно сохранять и развивать национальные литературы, фольклор, письменность. Культурная политика по-американски, нацеленная на единоязычие и единообразие, для нашей страны просто разрушительна.

Особенность циклолета - его двигатели, они представляют собой вращающиеся в горизонтальной плоскости цилиндры. Фото: пресс-служба ИЯФ СО РАН

При этом я глубоко убежден, что решать обозначенные выше проблемы и формировать не декларативный, а реальный научно-технологический суверенитет возможно в условиях кардинального перепозиционирования Российской академии наук и никак иначе. Наша страна вынуждена встать на мобилизационные рельсы, а ее научно-образовательный комплекс находится в состоянии недопустимой разобщенности. Все громче звучат призывы восстановить в новом формате советский Госкомитет по науке и технике («ГКНТ 2.0») - надведомственный орган стратегического планирования и управления во всей отрасли знаний с максимальным участием академии наук. Другой мобилизационный вариант - расширение полномочий собственно РАН. Тезис о восстановлении для нее статуса государственной академии содержится в программах кандидатов на пост президента Российской академии наук, выборы которого (а также всего высшего руководства РАН) состоятся уже в сентябре. От того, кто возглавит академию и каким курсом поведет, как никогда зависит многое.