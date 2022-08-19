Смертельные детсады: сравниваем две трагедии, унесшие жизни маленьких девочек в Новосибирске – за семь лет так ничего и не изменилось

Оба ребенка погибли во время прогулки. Фото: Андрей КОПАЛОВ/ Анна ПАШАГИНА

В детском саду №280 Новосибирска погиб ребенок. Девочка упала, катаясь на самокате. Смертельный вираж произошел из-за кривого асфальта во дворе. Он такой, что даже на ногах можно споткнуться. На колесах – тем более.

- Чертову кучу лет он в таком состоянии. Дети падали, травму кто-то получал в начале лета, - в сердцах сказала КП-Новосибирск мама погибшей девочки.

Так выглядит двор детсада. Фото: Анна ПАШАГИНА

Отвратительный асфальт – это один фактор. Другой – отсутствие воспитателя. То есть он был, конечно, но с другими детьми. Пятилетняя малышка в этот момент была без присмотра. На эту деталь уже обратил внимание Следственный комитет.

- Воспитанница детского сада, оставшись без контроля со стороны сотрудников указанного выше образовательного учреждения, упала при езде на детском двухколесном самокате, - прокомментировала представитель Следственного управления СКР по Новосибирской области Татьяна Дмитриева.

Девочка разбилась, упав с самоката. Фото: Следственное управление СКР по Новосибирской области.

ТРАГЕДИЯ НА ГОРКЕ

Жители Новосибирска, которые привыкли следить за новостями, уже сравнивают гибель ребенка на самокате с трагедией почти семилетней давности. Декабрь 2015 года, Первомайский район. Тогда во время прогулки в детсаду тоже погибла девочка. И тоже воспитатель не был рядом.

В 2015 году девочка погибла во время зимней прогулки. Фото: архив семьи погибшей девочки.

Несколько малышей тогда играло на площалке. Четырехлетняя девочка застряла шеей между ступенек горки. И задохнулась. Судили за гибель малышки воспитателя Кристину Керобян. Как выяснилось на следствии, Кристина была недалеко от ребятишек, но в роковые минуты сидела в мобильном телефоне!

Воспитательнице тогда вменили часть 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Районный суд дал ей два года колонии-поселения. Защита обжаловала приговор, и областной суд смягчил наказание. Те же два года, но не поселения, а ограничения свободы.

Кристину Керобян судили за смерть в детском саду и не стали лишать свободы. Вадим АЛЕКСЕЕВ/ Татьяна СОЛОВОВА

КАКОЕ ВОЗМОЖНО НАКАЗАНИЕ

Что такое «ограничение», подробно расписано в уголовном кодексе. Процитируем фрагмент: «не уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, не посещать определенные места, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий…» В общем, довольно лояльное наказание.

В пользу родителей погибшей девочки тогда суд взыскал с садика 3 миллиона рублей. И если эту сумму несчастные родители не комментировали, то вот приговор виновницы их разочаровал. Убитая горем пара настаивала на реальном лишении свободы.

Еще одна деталь: проверки в саду тогда показали, что сама по себе горка была опасной для детей. И это делает две истории еще более похожими. И там, и там – недосмотр педагога. В обоих случаях есть еще один фактор: тогда – злополучная горка, теперь – непригодный для детей двор с асфальтом как после бомбежки. Статья в этот раз возбуждена та же – «Причинение смерти по неосторожности». Та же вторая ее часть.

- Обязанность контролировать надлежащее поведение ребенка естественно была на воспитателе. Даже если ребенок достал игрушку, которая может быть ему опасна, воспитатель обязан ликвидировать эту опасность, отобрать игрушку, не допустить ее использования, - считает юрист Константин Зиновьев. - Истории похожи. И там, и там речь идет о неисполнении воспитателем своих профессиональных обязанностей. Только в случае с горкой круг ответственных лиц несколько меньше. Потому что обязанностью заведующего не является контроль за горками. Они устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством о проведении муниципальных конкурсов. Ответственность полностью ложилась на воспитателя. В ситуации нынешней вина может быть не только у воспитателя, но и у заведующего, который не обеспечил надлежащее состояние детского сада.

Это, разумеется – предварительный взгляд на ситуацию. Вина заведующего может быть не столь весомой, чтобы вытянуть на уголовную статью. Это решать следствию. Но прогноз вполне имеет право на существование.

- Еще может возникнуть вопрос: можно ли привлечь к ответственности чиновников, которые также по-хорошему отвечают за надлежащее покрытие в детском саду. Но думаю, что, скорее всего, они здесь ответственность нести не смогут, поскольку будет отсутствовать причинно-следственная связь между бездействием чиновников и смертью ребенка, - прокомментировал КП-Новосибирск Зиновьев.

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