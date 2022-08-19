«Сбил ребенка и выпил водки»: новосибирец получил срок за то, что наехал на мать с ребенком

Водитель (справа) сбил ребенка и стал пить водку. Фото: Фото: Предоставлено родителями потерпевшего

В Новосибирске назначили реальный срок мужчине, который сел пьяным за руль. Правда, поймали его уже в пятый раз, а срок в колонии назначили только после того, как он сбил людей. 4 года и 7 месяцев он проведет в колонии общего режима. Еще на 3 года его лишат прав, а потом он снова сможет водить. На суде супруга виновника кричала, что потерпевшие сами виноваты - выскочили на дорогу. Пострадавшие уже второй год борются с последствиями тяжелого ДТП.

Водитель выскочил на пешеходный переход, а после ДТП стал пить водку. Фото: ГИБДД по НСО

ВСЕ ОСТАНОВИЛИСЬ, А ОН НЕТ

Столкновение случилось вечером 3 июня 2021 года на улице Станционной. В жаркий летний день 40-летняя Ольга решила отдохнуть с детьми: 16-летним Ильей и 9-летним Иваном. Вместе с сестрой они поехали на озеро Медвежье. К вечеру засобирались на автобус, около 18.35 стали переходить Станционную.

- Перед пешеходным переходом остановились два ряда машин, мы спокойно начали переходить по зебре. Старший сын шел позади, я держала младшего за руку. Третья полоса была свободна. Несколько секунд - и страшный удар. Сын просто подлетел в воздух, меня ударило об лобовое стекло, и я упала на асфальт. Подбежала сестра, примчался муж, на ходу остановили скорую. Подъехала еще одна скорая, начали помогать ребенку. А водитель просто сидел, держась за голову, - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Ольга четыре месяца была прикована к коляске, до сих пор ходит с тросточкой. Фото: Предоставлено потерпевшей

По данным ГИБДД, автомобиль «Тойота Камри» сбил двух пешеходов на улице Станционной, недалеко остановки «Ягодинская». Ребенка и его маму увезли в реанимацию, мальчик был весь в кровавых ссадинах и синяках, на спине не было живого места. Обследование выявило черепно-мозговую травму, перелом грудных позвонков и костей таза. Женщина получила перелом голени и большой берцовой кости, оскольчатый перелом малой берцовой и ключицы.

Два месяца мать и сын лежали в больницах, только 17 августа травматолог разрешил мальчику осторожно подняться. Ивану пришлось заново учиться ходить, он перешел на домашнее обучение и всю осень, весну и лето провел дома.

Ребенок мечтал стать офицером, но после ДТП едва не оказался в инвалидном кресле. Фото: Предоставлено родителями потерпевшего

Мальчик мечтал стать разведчиком и поступить в НВВКУ: с детства ходил в военно-патриотический клуб, занимался спортом и физической подготовкой. После ДТП ребенок оказался заперт дома, до сих пор проходит реабилитацию, ему нельзя даже бегать и прыгать. Вопрос выбора профессии теперь в подвешенном состоянии. Ольга же 4 месяца провела в инвалидном кресле, ей сделали четыре операции в боьнице №34 и в НИИТО, женщина до сих пор ходит с тросточкой и аппаратом Илизарова.

- Я 10 лет работала старшей медсестрой госпиталя ветеранов № 3 и уже год нахожусь на больничном. Вся забота о нас сыном легла на плечи мужа-строителя, его сестры, моих родителей и родителей мужа. Очень поддержали заведующая нашим отделением, коллеги. Водитель же даже не извинился, - поделилась с КП-Новосибирск Ольга.

Разнорабочего четыре раза тормозили пьяным, судили, но он опять возвращался к старому. Фото: Соцсети

КОГДА ВЫПИЛ ВОДИТЕЛЬ?

Виновником ДТП оказался 48-летний бывший грузчик, который сел пьяным за руль. По данным ГИБДД, нетрезвый водитель не притормозил перед пешеходным переходом вместе с другими водителями, резко перестроился и выскочил на третью разворотную полосу прямо на пешеходов. Когда на место подъехали сотрудники ГИБДД, мужчина едва держался на ногах.

- Водитель частично признал вину, утверждая, что был трезв. Однако сразу после столкновения выпил бутылку водки 0,25 литра - якобы из-за нервов. Согласно ПДД это приравнивается к вождению в нетрезвом виде, - сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

Возможно, мужчина и был трезв в сам момент столкновения, но фактически проблемы у него были серьезные. Причем очень. До этого случая его четыре раза ловили за рулем пьяным.

Адвокат Сергей Николаев, представлявший интересы потерпевших, рассказал, что первые два раза мужчина получал административные штрафы, потом попал под уголовную статью, но суд отправил официально безработного на обязательные работы. Серийный пьяница убирал мусор на площади Труда, а потом вновь садился за руль. Кажется, серьезная авария с пострадавшими в этом случае была лишь вопросом времени.

«САМИ ВЫБЕЖАЛИ ПОД КОЛЕСА»

Ленинский районный суд назначил 48-летнему виновнику ДТП на этот раз 4 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением прав управления транспортными средствами на 3 года. По данным прокуратуры, иски потерпевших были частично удовлетворены на сумму 2 миллиона рублей.

- Виновник на учете не состоял, но каждый раз после лишения прав вновь садился за руль и попадался. Это похоже на страшную сказку, как по городу ездит «гроб на колесиках» с нетрезвым водителем, готовым устроить ДТП, - говорит адвокат потерпевшей семьи Сергей Николаев. - Есть вопросы к работе должностных лиц ГИБДД, которые ни разу не привлекли владельца автомобиля к ответственности.

Известно, что автомобиль был зарегистрирован на жену виновника, владелица позволила пьяному мужу сесть за руль. На суде женщина сказала: «Я готова сжечь автомобиль, лишь бы он не доставался потерпевшим». Также она заявила, что пешеходы сами все подстроили и выбежали под колеса.