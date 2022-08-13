«Все вышло из-под контроля, стало очень страшно»: туристы, перевернувшиеся на грузовике на Алтае, рассказали об экстремальной экскурсии

Грузовик с туристами перевернулся по пути к турбазе. Фото: предоставлено героиней материала

Новосибирские туристы, перевернувшиеся на грузовике во время экскурсии на Каракольские озера в Горном Алтае, рассказали подробности произошедшего. Напомним, ЧП случилось 7 августа и закончилось для некоторых туристов серьезными травмами.

— Тур на озера мы просто нашли в интернете, по отзывам. Купили через турфирму, — рассказала КП-Новосибирск одна из пострадавших. — Я помню, что проблемы начались еще когда мы поднимались в гору: машина не могла проехать, появился запах горелого, машина периодически стала скатываться вниз. Тогда я поняла, что все вышло из-под контроля, стало очень страшно, особенно за детей. В итоге, когда машина в очередной раз поехала вниз, она уже не смогла остановиться и перевернулась.

Как рассказала сибирячка в группе Вконтакте «ЧП-Новосибирск», она ехала в машине вместе со своим 10-летним сыном, подругой и ее 6-летней дочерью, а также другими туристами. К счастью, фатальных травм никто не получил, но и легким испугом удалось отделаться не всем.

— Слава богу, ни мы, ни дети серьезно не пострадали. Так, отделались ушибами и ссадинами. Ну, уже позже, когда мы вернулись домой, выяснилось, что у сына еще и сотрясение. Но и это все равно не самое страшное, что могло случиться в такой аварии. Одна из наших попутчиц, которая ехала с четырехлетней дочкой, сломала руку, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Добираться до базы сибирякам пришлось самим. Фото: предоставлено героиней материала

В итоге, добираться до злополучной базы туристам пришлось самим. Какого-то запасного плана на случай ЧП у турфирмы предусмотрено не было, а телефоны в горной местности не ловили.

— Мы начали сами идти обратно, несли вещи, тяжело было. Очень поддерживала нас наша гид — молодая девочка совсем. Помогала сумки нести, всех успокаивала. Потом нас порциями стали подбирать другие машины. Когда около нас остановилась машина с другими туристами, они предложили нам сесть, у них было два места, — вспоминает сибирячка. — Я сначала хотела посадить подругу с дочкой, но она после такого стресса боялась снова садиться в машину. Тогда я села в машину вместе с сумками.

Доехать до базы на других машинах сибирякам удалось без приключений. Правда, некоторые прибыли на место уже ночью.

— Когда мы добрались наконец-то до базы, стали просить попить воды… А нам сказали, что вода тут есть максимум в бане. Но там она была такая, что смотреть страшно. Как мы поняли, там никто и не был в курсе, что что-то у нас случилось по дороге, — вспоминает сибирячка. — Потом с директором турфирмы я встретилась, деньги мне вернули в полном объеме, слава богу (за экскурсию туристы платили по 3700 тысячи с человека — прим. Ред.). Но мы потом все равно обратились в полицию. Просто хочется, чтобы провели проверку какую-то, чтобы больше такого не повторялось. А то мало ли, как эта история кончится в следующий раз. Я уже после всего случившегося увидела в соцсетях комментарии о том, что тут с машинами частенько такое случается.

Тем временем, ЧП уже заинтересовался Следственный комитет по Республике Алтай. Сейчас ведомство проводит проверку, и если окажется, что услуги турфирмы действительно не отвечали требованиям безопасности, будет возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

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