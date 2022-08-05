«Подрезал, нарушал правила»: таксист, в машине которого погибла 16-летняя девочка, был под наркотиками

В Новосибирске таксиста, в машине которого разбилась 16-летняя девочка, отправили в СИЗО. Фото: спасатели МАСС\соцсети\управление Судебного департамента НСО

В Новосибирске таксиста, в машине которого разбилась 16-летняя девочка, отправили в СИЗО. Это стало возможно только сейчас, так как сам шофер лежал в больнице после аварии. Напомним, ДТП случилось в ночь на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске. Следователи выяснили, что в момент аварии 20-летний парень, водитель такси, был под наркотиками. В салоне его машины сидели трое подростков. 16-летняя девочка погибла на месте, еще двое получили травмы.

— В тот день моя подруга с еще двумя друзьями поехали в центр, на площадь Ленина. Они выехали из дома, и буквально через 15 минут случилась авария. Как рассказывал мне тот друг, который пострадал в ДТП меньше всех, ехал таксист на огромной скорости, нарушал правила… В итоге их кто-то подрезал и все случилось, — рассказала КП-Новосибирск подруга погибшей девочки. — Моя подруга скончалась на месте, одного из ехавших с ней парней доставили в больницу с тяжелыми травмами. Мы все уверены, что это полностью вина таксиста.

Также считают и следователи. Сегодня они сообщили, что таксист, был под наркотиками.

— 20-летний водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения. По пути следования водитель перед пересечением нерегулируемого перекрестка улиц Орджоникидзе и улицы Каменская в Центральном районе города Новосибирска, двигаясь по второстепенной дороге, не убедился в том, что он не создает опасность и помеху для других участников движения, не учел наличия движущегося по главной дороге автомобиля «nissan avenir», не уступил ему дорогу и совершил столкновение с ним, — сообщили в СКР по Новосибирской области, добавив, что один из несовершеннолетних пассажиров — 17-летний парень — получил тяжкий вред здоровью.

Таксисту предъявили обвинение по статье 264 УК РФ Нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит до 12 лет колонии.

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