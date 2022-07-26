Подросток переехал машиной отказавшую ему школьницу из Новосибирска, а потом уговорил друзей спрятать ее в детском саду

15-летняя Дарья оказалась под машиной, ее доставили на вертолете в Новосибирск. Фото: Предоставлены мамой потерпевшей // ГИБДД по Чистоозерному району

15-летняя Дарья поехала на каникулы в деревню, один из местных парней проявил к ней симпатию, но не добился взаимности. На вечерних посиделках случилось ЧП: Даша оказалась под колесами «Тойоты». Мама девочки говорит, за рулем был ее ухажер. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Девочке предстоит множество операций. Фото: Предоставлены мамой потерпевшей

ПАРЕНЬ НА «ТОЙОТЕ»

Даше 15 лет, раньше она жила в селе Павловка Чистоозерного района, но несколько лет назад переехала вместе с родителями в Новосибирск. Летом, после окончания учебного года, школьница отправилась в родное село к бабушке. Вечерами она ездила в Мироновку - соседнее село, где подростки собирались на автобусной остановке. В этой компании познакомилась с 15-летним Эдиком*. За ним утвердилась слава водителя-лихача. Прав у него в силу возраста не было, но при этом паренька уже видели за рулем отцовской машины. Эдик проявлял к Даше внимание, но отношения в этой паре не сложились и закончились серьезными травмами.

- Дарья с друзьями в очередной раз поехала в Мироновку, они сидели возле остановки рядом с машиной. Даша присела на капот этой «Тойоты», сбоку сидели ее друзья Сергей и Юра. Остальная молодежь стояла там же. В итоге Эдик* завел машину, а через какое-то время сел за руль и внезапно нажал газ, - рассказала КП-Новосибирск Ирина, мама девочки.

Друзья успели отскочить, а Даша оказалась под машиной и потеряла сознание. Очнулась через несколько минут в крови, с неестественно выгнутой ногой, рваными ранами и ожогами от выхлопной трубы. Друзья сначала положили девочку на остановку, перевязали раны бинтами из автоаптечки. Девочка была в шоке, друзья дико испугались. Не придумали ничего лучше, чем увезти ее подальше от людских глаз, и рванули за 5 километров - на территорию детского сада в Павловке, родном селе девочки. Был уже поздний вечер, и там никого не было.

ДТП случилось ночью возле остановки. Фото: ГИБДД по Чистоозерному району

СТРАННАЯ ПОЕЗДКА В ДЕТСКИЙ САД

Поездка в детсад с окровавленной девочкой - очень странное мероприятие после ДТП. Мама Даши долго пыталась понять, почему ее дочку сразу не повезли в больницу.

- Ребята говорят, что это Эдик всех перебаламутил. Он жутко боялся, был против скорой, уговаривал не везти Дашу домой. Все почему-то пошли у него на поводу. Даша вообще была в полувменяемом состоянии. Наверное, первое время не чувствовала боли из-за сильного шока. Боли усилились, когда Дашу уже увезли на территорию садика. Там ей стало хуже, терпеть уже не могла. Только тогда ребята позвонили нашей бабушке. Она и вызвала скорую, - говорит Ирина.

Дашу забрали в реанимацию Чистоозерной ЦРБ, врачи ахнули: у ребенка перелом ключицы со смещением, перелом тазовой кости в двух местах со смещением, перелом бедра со смещением, множественные рваные раны и ушибы по всему телу. Врачи 6 часов выводили девочку из шокового состояния. Потом запросили вертолет санавиации. На местном уровне справиться с такими серьезными переломами было невозможно.

Уже 15 июля девочку вертолетом перевезли в Новосибирск, начали делать операции - собирать пострадавшие кости. ДТП шокировало жителей двух сел, однако Эдик свою вину не признал.

Водитель отказался признать вину. Фото: Предоставлены мамой потерпевшей

УПАЛА С ГОРКИ, КАТАЛАСЬ НА КАПОТЕ

Мама Дарьи говорит, подросток с самого начала пытался уйти от ответственности. Сперва хотел уехать с места ДТП. Затем прятал машину, испачканную в крови, от родных Даши, упрашивал друзей держать все в секрете.

- Даша тоже его покрывала, сначала сказала врачам, что упала с горки. Те не поверили, вызвали ГИБДД. Эдик тоже говорил, что «с горки упала». Потом сказал, что «она сама прыгнула под колеса». Была у него еще версия, что «сама виновата, раз присела на капот», - перечисляет Ирина. - Друзья Даши водителя не поддержали и рассказали все следователям. Эдик же пошел к отцу, тот, как мы считаем, упросил племянника Андрея встать на защиту младшего брата - сказать, что за рулем был он. ГИБДД выписала брату штраф 30 тысяч рублей и лишила прав на 2 года.

Получается, что Андрея наказали сначала по административной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее легкий или средний вред здоровью». Но когда брат узнал, насколько серьезны травмы девочки из соседнего села, дал задний ход и отказался от своих показаний. Ведь дело наверняка закончится уголовной статьей. Эдик до сих пор все отрицает. Что заставило подростка нажать на газ? Друзья Даши говорят, что парень пытался ухаживать за девочкой, но получал отказ.

- На тусовках Эдик проявлял к моей дочке симпатию, но отношений у него и Даши никогда не было, - объяснила КП-Новосибирск мама потерпевшей Ирина. - Подростки выпивали на тех посиделках: на девять человек было 7 литров пива. Даше сделали тест на алкоголь, он показал минимальный уровень, а вот про медосвидетельствование Эдика я не знаю. Следователь из Татарска медлит, а нам нужно заключение судебно-медицинской экспертизы о травмах. Со стороны семьи подростка ни извинений, ничего.

Дочка до сих пор на обезболивающих, впереди еще четыре операции. Этот подросток думает, что ему ничего не будет, но свидетели на стороне Даши. Я хочу добиться справедливости.

Редакция КП-Новосибирск готова выслушать вторую сторону конфликта.

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