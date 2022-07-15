В Новосибирской области 16-летний водитель без прав сбил свою ровесницу

В Новосибирской области подросток наехал на 16-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция НСО
В Чистоозерном районе в селе Мироновка несовершеннолетний водитель сбил девочку. Об этом сообщили в группе «Госавтоинспекция Новосибирской области» «ВКонтакте».
- ДТП произошло в четверг, 14 июля, в два часа ночи. При начале движения 16-летний водитель без прав наехал на несовершеннолетнего пешехода, - уточнили в публикации.
В тот момент девочка 16 лет находилась спереди транспортного средства. В результате наезда она получила телесные повреждения.
Неизвестно, как подросток получил доступ к автомобилю и кому именно он принадлежал.
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