В Новосибирской области 16-летний водитель без прав сбил свою ровесницу

В Новосибирской области подросток наехал на 16-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция НСО

В Чистоозерном районе в селе Мироновка несовершеннолетний водитель сбил девочку. Об этом сообщили в группе «Госавтоинспекция Новосибирской области» «ВКонтакте».

- ДТП произошло в четверг, 14 июля, в два часа ночи. При начале движения 16-летний водитель без прав наехал на несовершеннолетнего пешехода, - уточнили в публикации.

В тот момент девочка 16 лет находилась спереди транспортного средства. В результате наезда она получила телесные повреждения.

Неизвестно, как подросток получил доступ к автомобилю и кому именно он принадлежал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber