«Смотрела в телефон»: очевидец рассказал, как 14-летнюю девочку сбила электричка в Новосибирске

В Новосибирске электричка сбила подростка на станции. Фото: Моя Первомайка / Новосибирская транспортная прокуратура.

Утром в четверг, 21 июля, в Первомайском районе электричка сбила 14-летнюю девочку на станции Новогодняя. Подробности происшествия рассказал очевидец Андрей Хомутов в комментариях группы «Моя Первомайка» в социальной сети «Вконтакте».

Девочка приехала на станцию Новогодняя в 8:03. Через минуту прибывала электричка в обратную сторону. Обычно в таких случаях первый поезд не открывает двери, чтобы не было трагических последствий. Однако, как рассказал Андрей, первая электричка выпустила пассажиров.

– Когда вторая электричка только начинала останавливаться у края платформы, девочка переходила железнодорожный путь по переходу. Она не посмотрела, едет ли электричка, потому что смотрела в телефон, опустив голову вниз, – объяснил очевидец Андрей Хомутов.

По словам свидетелей ЧП, машинист сигналил очень громко, но девочка его не услышала.

– Когда она уже наступила на край перехода, то посмотрела в сторону прибывающего поезда, но он был уже очень близко. Электричка сбила ее не в центре, а левой стороной, – добавил очевидец.

На платформе остались следы крови. Девочка жива, ее доставили в больницу. Как заметили другие свидетели инцидента в комментариях, электричка поехала дальше через 10 минут.

После происшествия новосибирская транспортная прокуратура начала проверку. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

– Обстоятельства произошедшего устанавливаются, пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законов в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте, – уточнили в прокуратуре.

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