Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2022 3:53

В Новосибирске электричка сбила 14-летнюю девочку в Первомайском районе

Состояние пострадавшей уточняется
София БЕРЕЗОВСКАЯ
14-летнюю девочку сбила электричка. Фото: Моя Первомайка.

14-летнюю девочку сбила электричка. Фото: Моя Первомайка.

В четверг, 21 июля, в Первомайском районе Новосибирска электричка сбила девочку-подростка. Об этом сообщили подписчики группы «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации источника КП-Новосибирск, ЧП произошло на остановочной платформе Новогодняя в Первомайском районе. Пострадавшей всего 14 лет.

Подробная информация о причинах инцидента и состоянии девочки уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber