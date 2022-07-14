179,5 лет тюрьмы на всех! В Новосибирске судья четыре дня зачитывала приговор сотрудникам магазина «Алиса в стране чудес»

На скамье подсудимых оказалось 15 человек. Фото: Мария НОВИКОВА

Четыре дня понадобилось судье, чтобы огласить многостраничный приговор по делу организованной преступной группы, торговавшей синтетикой. На скамье подсудимых оказались сразу пятнадцать человек.

Первые задержания сотрудников интернет-магазина под названием "Алиса в стране чудес" начались еще в 2018 году. География работников обширная - это жители Сибири и Дальнего Востока, они продавали на этой площадке оптовые партии наркотиков.

- В состав преступного сообщества вошли девять мужчин и семь женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Сбыт наркотических средств осуществлялся на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также в одной из республик ближнего зарубежья, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, когда летом 2020-го громкое дело направили в суд.

Когда задержанные начали давать показания, выяснилось, что полицейские вышли на целое преступное сообщество, каждый член которого четко знал свою роль. Фасовщики, закладчики, операторы и вербовщики, подыскивающие свежие кадры, беспрекословно подчинялись сидевшему за решеткой лидеру Вадиму Кучаеву. Да, тот оказывается спокойно руководил наркоконцерном прямо из исправительной колонии №18, с казенного компьютера ФСИН. Основатель незаконного бизнеса и его правая рука Федор Афанасьев уже отбывают сроки. Первого с учетом предыдущих криминальных заслуг приговорили к 13 годам лишения свободы. Второй пошел на сделку со следствием, сдал подельников и получил на полтора года меньше.

- Незаконный сбыт наркотиков осуществлялся с активным использованием сети интернет. При этом все действия были строго законспирированы. Полученные в результате преступной деятельности деньги перечислялись на счета электронных платежных систем, в том числе и использующих криптовалюту, после чего выводились на банковские карты, оформленные на третьих лиц, и обналичивались, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший следователь ГСУ областного полицейского главка Анна Крахмалова.

По данным следствия, ежедневно через интернет-магазин продавали больше тысячи розничных доз. Ежемесячный доход составлял более 15 миллионов рублей. Во время обысков у сотрудников «Алисы в стране чудес» изъяли около 8 килограммов наркотиков, а также мобильные телефоны с недвусмысленной перепиской, сверхточные весы и упаковочный материал для закладок. Кроме 228 статьи, всем вменили участие в преступном сообществе.

- Приговором Железнодорожного районного суда города Новосибирска 15 лиц признаны виновными, они осуществляли деятельность по сбыту веществ, запрещенных законом РФ, посредством интернет-сайта «Алиса в стране чудес», - пояснила журналисту КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Марина Дашковская.

В уголовном деле 150 томов, 31 из которых – это обвинительное заключение. Зачитывать свое решение судья начала еще в понедельник. Четыре дня подряд фигурантов доставляли из СИЗО на заседания. Сегодня им озвучили окончательные сроки. В зависимости от роли и количества эпизодов драгдилеры получили от 7 до 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут на строгой зоне, женщины - в колонии общего режима.

Пока конвой надевал на осужденных наручники, они наперебой комментировали журналисту КП-Новосибирск решение суда:

- Решение необъективное, что здесь можно еще сказать.

- Следствия никакого не было вот и все.

- Будем обжаловать.

А две девушки решили передать привет своей сокамернице по следственному изолятору:

- Пользуясь случаем, передаем привет Алле Лидер! - радостно прокричали приговоренные к реальным срокам преступницы. Их подругу, кстати, судят за убийство группой лиц по предварительному сговору и хищение автомобиля потерпевшей с целью его дальнейшей продажи.

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