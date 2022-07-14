Новосибирские ветеринары вернули лапы коту-кенгуренку

Кот-кенгуренок научился ходить с помощью индивидуальных протезов. Фото: Предоставлено хозяйкой животного // ветклиника "БЭСТ"

В Новосибирске врачи вернули передние лапы коту из Барнаула. Беднягу без передних лап нашли зимой местные жители и передали зоозащитникам. С тех пор жизнь усатого начала меняться.

- Ветеринары, к которым мы привезли кота, сказали: рана рубленая, поэтому лапок и нет. Живодера так и не нашли, - рассказала КП-Новосибирск основатель домашнего приюта Catshelp22 Юлия.

Валлаби нашли на морозе с отрубленными лапками. Фото: https://t.me/catshelp22

У кота оказалось заражение крови, следом обнаружили кошачий ВИЧ. Животному делали переливание крови, кололи антибиотики. Сперва кот печально сидел в сторонке мордой в угол, но затем проникся к людям добрыми чувствами. И все же без передних лап ему было невероятно сложно - он мог пропрыгать на задних всего пару метров. За это его назвали Валлаби, как кенгуренка из мультика.

Котика назвали в честь кенгуру, он растрогал сердца сотен подписчиков. Фото: https://t.me/catshelp22 // Елена ВАХРУШЕВА

- Мы объявили сбор на лечение и новые лапки, откликнулись сотни человек, деньги собрали. Тогда мы отправили снимки в Новосибирск, где разработали и напечатали персональные протезы, - продолжает Юлия.

Кота спасли от заражения крови, но он не мог ходить, только стоял на задних лапах. Фото: https://t.me/catshelp22

Кот-кенгуренок попал к хирургу-ортопеду Сергею Горшкову. Эксперт разработал протезы с основой в 4 сантиметра и с лапками в 2 сантиметра.

В новосибирской ветклинике разработали протезы для маленьких костей. Фото: https://t.me/catshelp22

- Для меня это 42-е по счету животное, которому мы ставили протезы. Кот поступил с зажившими культями, мы выполнили КТ и создали модель протезов в специальной программе. Сложность была в том, что кости у кота были маленькие, а культи - короткие. К тому же пациент страдал вирусом иммунодефицита кошек. Но мы удлинили протезы, вживили их ему в кости и поставили бионические лапы. Операция прошла успешно, теперь Валлаби гуляет по клинике, - объяснил КП-Новосибирск хирург-ортопед ветклиники «БЭСТ» Сергей Горшков. - Еще 5 - 7 дней - и мы его выпишем.

Теперь Валлаби счастлив бегать и играть наравне с сородичами. Фото: https://t.me/catshelp22

Юлия и подписчики ее домашнего приюта были вне себя от счастья: грустный «кенгуренок» превратился в сытого и игривого котяру, который любит поесть, побегать и даже умывается с помощью протезов. Девушка не готова отдавать Валлаби сразу в новый дом, но дело не только в любви к животным. Из-за кошачьего ВИЧ Валлаби требуются постоянные уколы и забота об иммунитете. Как только кот полностью адаптируется к новой жизни и найдутся ответственные хозяева - питомца пристроят.

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