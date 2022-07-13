В Новосибирске хирурги спасли кота-кенгуру без передних лап

Коту вернули передние лапы, он смог бегать и умываться. Фото: Предоставлено волонтерами //ветклиникой "БЭСТ"

Новосибирские ветеринары клиники «БЭСТ» изготовили лапы-протезы для кота-кенгуренка. Об этом КП-Новосибирск сообщил ведущий хирург-ортопед Сергей Горшков.

Волонтеры-зоозащитники Catshelp_22 нашли замерзающего кота начале января. Он без передних лап приполз на дачи в Барнауле, оттуда его забрали в местную ветклинику.

Ветеринары предположили, что кот мог попасть под поезд, он передвигался ползком и вставал на задние лапы, как кенгуру.

У животного обнаружили «кошачий ВИЧ», делали переливание крови и лечили антибиотиками. Пришлось ампутировать передние лапы, а затем объявить сбор на протезы. Весной кот попал в клинику «БЭСТ», где врачи провели операцию.

- После проведенной ампутации задних, а особенно передних лап, многие животные испытывают дискомфорт и боль при передвижении. У данного котика выполнено одномоментное бионическое протезирование передних лап, которое позволяет вернуться к нормальной жизни: умываться, бегать и копать. Краш-тест пройден, – сообщил ведущий хирург-ортопед ветклиники Сергей Горшков.

Пользователи соцсетей в восторге от работы ветеринаров:

- Это же чудо для животного! Спасибо Сергею Сергеевичу, клинике за такую возможность жить полноценной жизнью!, - написала девушка.

- Даже умывается! Чудо, - написала сибирячка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber