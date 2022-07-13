«Это все реально, ничего сложного нет!»: над Россией через 5 лет могут запустить дирижабли

Скоро такая картина может стать реальностью. Фото: ДКБ\www.dkba.ru\Евгений КОЧКИН Фото: Евгений КОЧКИН

Чиновники готовы подвинуть товарняки, корабли и санкционные самолеты: доставить большой груз поможет аэростат, наполненный гелием.

Вот не надо смеяться… Вы посмотрите вокруг: взрослый дядька в пиджаке едет в офис на самокате, домохозяйка обсуждает новости с говорящей колонкой, а по квартире, пока никого нет дома, сам собой шныряет пылесос. И после этого скажете, что дирижабли - несбыточная фантазия? Да полетят как миленькие! Ну, если по карману сильно не ударят.

В ЧЕМ СУТЬ ИДЕИ

Поднять в небо «гелиевые шарики» размером со стадион хочет глава Кузбасса Сергей Цивилев. На Петербургском экономическом форуме он получил еще одно назначение: его избрали председателем Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Это такой совет губернаторов, который решает общие для Сибири проблемы - с экологией, туризмом, транспортом.

Вот как раз транспортную новацию и предложил Сергей Евгеньевич: поднять в небо дирижабли. Но сперва, конечно, надо подсчитать, во сколько обойдутся такие перевозки.

- Есть научно-техническое обоснование применения этого вида транспорта. С помощью дирижабля можно переместить, например, вагон пиломатериалов. Это все реально, ничего сложного нет. Дорога не нужна, энергию можно получать с помощью солнечных батарей - дирижабль поднимается над уровнем облачности. Но нужно просчитать экономику, - поделился с «КП» - Новосибирск» председатель исполкома «Сибирского соглашения» Геннадий Гусельников.

Так могли бы выглядеть дирижабли над Новосибирском. Коллаж: Евгений ПРОКИНОВ. Фото: Евгений КОЧКИН

Между прочим, 100 лет назад дирижабли на планете летали, и никого это не смущало. Обычное дело. Модный тогда воздушный транспорт «сдулся» после громкого ЧП: огромная машина взорвалась, не успев закончить рейс. Погибли люди (см. «Справку «КП»).

Но тогда аэростаты наполняли опасным водородом - горючим и взрывным. Теперь можно надувать гелием. Он легкий, безобидный и даже не пахнет - как та футболка из рекламы.

МИМО ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ

Мы решили прицениться и позвонили в город Долгопрудный. Именно там, в Конструкторском бюро автоматики, инженеры как раз и корпят над чертежами: рисуют дирижабли будущего.

Запасов гелия в России что нефти. Добывают пока не так много, но если понадобится… И хорош уже его на воздушные шарики разбазаривать. Дирижабли нужнее и зрелищнее!

Заместитель гендиректора бюро по коммерции Юрий Яковлев сразу одобрил, что интерес к полетам возник в Сибири. Что здесь, что на Дальнем Востоке есть такие места, где груз так просто не перекинешь: то горы, то болота, то степи… В общем, поездами, фурами, кораблями контейнер может идти неделю. А дирижаблем - сутки.

Такой дирижабль можно построить за 5 лет и за 5 миллиардов рублей. Фото: Предоставлено Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики.

- Это те направления, где нет дорог, аэродромов, населенных пунктов… Дирижабль берет груз, например 30 тонн, и везет на 1100 километров со скоростью 120 километров в час. А максимальный вес - даже до 200 тонн. Мы сравнивали с той доставкой, которая возможна сейчас. Дирижаблем значительно выгоднее, - охотно описывает «товар» Яковлев.

«НЕ УПАДЕТ, А СПОКОЙНО ПРИСЯДЕТ НА ЗЕМЛЮ»

- А если он упадет? Не долетит такая махина и рухнет вместе с контейнерами. Может такое быть?

- Вот самолет падает - что тогда? Разбивается. Вертолет, как правило, тоже. А здесь в случае какого-то форс-мажора, что бы ни приключилось, дирижабль спокойно присядет на землю без потерь для груза и людей. Хотя и форс-мажоров быть не должно, - успокаивает собеседник.

Оказывается, не только мы, журналисты, но и представители крупного бизнеса звонят в бюро. Клиенты сами просят перевезти какой-нибудь тяжелый товар. Но тут и загвоздка: грузовые аэростаты над страной еще не запущены. И даже в ангарах не поджидают своего часа. Чертежи имеются, а самих дирижаблей нет.

- У нас есть наработки изделия. Но для того чтобы запустить первый образец, нужно не менее 5 лет и не менее 5 миллиардов рублей. И это цены прошлого года, - спускает нас с небес на землю Юрий Яковлев. - Необходимы работа конструкторов, испытания, сертификация, обучение пилотов и обслуживающего персонала, создание стоянок, газовых комплексов для дозаправки гелием.

От чертежа до воплощения идеи - минимум 5 лет. Фото: Олег БЕСПАЛОВ

В бюро ждут инвестора. А еще объясняют: 5 миллиардов - это на первый образец. Дальше будет дешевле. Теперь дело за сибирскими губернаторами. Вот попробуют дирижаблик - дороги от большегрузов избавят. А там, глядишь, и боинги с аэробусами импортозаместят.

Кстати, в бюро говорят, что пассажирские дирижабли сделать тоже могут - не только грузовые. Может, через 5 лет кто-то из нас, поднимаясь в облака, услышит из динамика голос: «Дамы и господа, вас приветствует командир дирижабля! Пристегните ремни, поднимите подлокотники, откройте иллюминаторы».

СПРАВКА «КП»

Почему их перестали использовать в прошлом веке?

Золотая пора дирижаблей пришлась на годы после Первой мировой войны. Аэростаты с грузами и пассажирами запускали в США, Франции, Италии, Германии. В некоторых дирижаблях размещали рестораны, а кое-где в салоне даже стоял рояль.

Но в 1937 году случилась трагедия, которая стала для этого вида транспорта роковой. В США после трансатлантического перелета летающая махина вспыхнула и упала. Погибли 35 человек на борту и 1 человек на земле. Мир стал отказываться от дирижаблей. Но сейчас технологии безопасности, конечно, на другом уровне. Ну, и газ теперь в приоритете другой, не горючий.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

У «Комсомольской правды» был свой дирижабль

В нашей стране делать дирижабли начали после Октябрьской революции. Полетели они с 1921 года. А через 10 лет при Главном управлении Главвоздухфлота появилась организация, которой поручили выпуск таких воздушных кораблей. Называлась она просто: «Дирижаблестрой». Именно его правопреемником и стало конструкторское бюро в Долгопрудном, где сейчас также создают чертежи дирижаблей.

Вывод из эллинга дирижабля СССР-В4 «Комсомольская правда», 1933 год. Фото: Из архива ДКБА, предоставлено С. Н. Михальцовым/Энциклопедия Долгопрудного/www.dolgoprud.org

7 ноября 1932 года над Красной площадью прошли четыре советских дирижабля: СССР-В1, СССР-В2 «Смольный», СССР-В3 «Красная звезда» и СССР-В4 «Комсомольская правда». В честь «Комсомолки» дирижабль назвали не случайно: именно редакция организовала сбор денег на выпуск летающей махины. А строили ее студенты Высшего аэромеханического училища.

Учебный дирижабль СССР-В4 «Комсомольская правда» на аэродроме «Дирижаблестроя», 1933 год. Фото: Из архива Е. М. Оппман/Энциклопедия Долгопрудного/www.dolgoprud.org

В СССР эра дирижаблей закончилась с крушением 100-метрового СССР-В6. Зимой 1938 года дирижабль готовился к рейсу Москва - Новосибирск. Но экипаж получил сигнал о бедствии на дрейфующей льдине полярников-папанинцев. Отправившись на помощь, дирижабль разбился, 13 человек погибли, 6 - выжили.

КСТАТИ

«Товарищ майор, «Анюта» прилетела!»

Красавица с фото ниже - настоящий подарок для уфологов. Дирижабль по имени «Анюта». Возникнет такой на фоне Луны - жди в соцсетях новостей про НЛО.

«Анюту» изобрели, чтобы помогала разведке. Но сейчас ее заменяют более юркие дроны. Фото: Предоставлено Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики

На самом деле «Анюта» - машина серьезная. Готова работать на разведку. Ну, или помогать в поиске: ей сверху хорошо видать и леса, и горы, и болота. Диаметр - 16 метров. Скорость - 70 километров в час. Тоже разработка инженеров из Долгопрудного, причем не на бумаге - «Анюту» воплотили в жизнь. Правда, когда инженеры изобретали «Анюту», еще не знали, какими популярными станут маленькие и более юркие дроны.

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