Из прилежного мальчика в эпатажного фрика: какое прошлое скрывает Элджей

Рэперу из столицы Сибири сегодня исполняется 28 лет. Фото: личный архив / Борис КУДРЯВОВ.

9 июля рэпер Элджей отмечает свое 28-летие. Его жизнь уже прочно связана с Москвой и всенародным признанием. А ведь когда-то рэпер был простым парнем из Новосибирска, талантливым и отнюдь не настолько плохим и дерзким, как привык о себе говорить. Рассказываем, кем был Элджей до того, как его трек «Розовое вино» набрал 300 миллионов просмотров.

ДЕТСТВО ЭЛДЖЕЯ

Алексей Узенюк (настоящее имя музыканта) родился в Новосибирске и ходил в школу №33, нынешнюю гимназию №9. Закончил все 11 классов, учился в основном на четверки, попала в аттестат лишь одна тройка. У него есть 19-летний брат Даниил, который пошел по стопам старшего: он ходил в ту же школу и выпустил собственный сингл «Senorita». Отец Алексея Константин Узенюк — гендиректор фирмы, которая продает мебель и конструкции из металла. До 2020 года он активно продвигал творчества сына в соцсетях.

Когда-то рэпер был порядочным мальчиком и от сверстников не сильно отличался. Фото: личный архив.

Внешностью музыкант в юности не отличался. Никаких цветных волос, белых линз, татуировок и мешковатых штанов. Разгильдяйством не страдал, ходил в строгом классическом костюме, даже носил очки. До покорения Москвы за фигурой не следил, на вид — пухленький добряк.

— Он учился прилежно. Не скажу, что супер-активный парень, но с заданиями справлялся. Достаточно ровные отношения у него были со сверстниками. Не лидер, но и не ведомый, самостоятельный с детства, - рассказывал КП-Новосибирск учитель физики Юрий Игнатенко.

Элджей вместе с классом. Обычный парень. Фото: личный архив.

Элджей бывших наставников не жалует, в текстах его песен часто звучат обиды на учителей. Те уверяют, что крест на нем не ставили. А вот то, что их бывший ученик, который раньше писал стихи про природу, стал рэпером, принять не могут.

— Скажу честно, для меня это было шоком. Не понимала его сначала. По-разному отношусь к его творчеству, но то, что Леша достиг успехов, делает ему честь, — рассказывала КП-Новосибирск Вера Жеребова, учительница русского языка и литературы.

А вот социальный педагог гимназии Татьяна Морозова отталкивающий старшее поколение образ одобряет.

— Очень молодежный образ, пусть поддерживает такой имидж, раз это приносит ему популярность, — говорит она.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К МУЗЫКЕ

В подростковом возрасте Алексей начал делать первые шаги в творчестве. В музыкальную школу не ходил, зато занимался вокалом, который, правда, благополучно забросил. Зато 13-летнего парня увлекли рэп-батлы, куда его приводил друг. Выиграв первый, Леша быстро понял, что может читать рэп лучше других. А еще решил, что сочинять собственные истории гораздо интереснее, чем рифмовать на заданные темы.

На первый рэп-батл Элджея привели его друзья. Фото: личный архив

Тогда же он придумал себе псевдоним Элджей — этим именем он подписывал граффити, которыми разрисовывал дома Новосибирска. А в 21 год придумал новый псевдоним SayonaraBoy. «Сайонара» — это «до свидания» по-японски.

Первую славу юный рэпер обрел в 19 лет, когда выпустил дебютный альбом «Гундеж». Дальше шли «Бошки дымятся», «Пушка» — а потом будущая звезда поняла, что Новосибирск слишком тесен для его таланта.

Первая поклонница. Фото: личный архив.

— В Новосибирске не было такой студии и людей, которые так умеют в ней работать. Помню, что переехал в Москву на последние бабки. Записывал альбом в хостеле, денег на обратный билет не было, — вспоминал Элджей.

С Москвы музыкальная карьера пошла в гору. По настоящему известным он стал в 2017 году, когда выпустил сначала «Рваные джинсы», ставшие популярными «Вконтакте», а затем — «Розовое вино».

Элджей почти не участвует в фотосессиях, но на Премии МУЗ-ТВ 20/21 сделал исключение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычный имидж парня из провинции пришелся по душе столице. Элджей тогда кардинально сменил внешность: сначала он носил куртки с капюшоном и прикрывал голову шапкой, а потом перекрасился в блондина и надел знаменитые белые линзы.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЭЛДЖЕЯ

Музыкант долгое время встречался с телеведущей Настей Ивлеевой. Влюбленные впервые появились в кадре в декабре 2018 года, хотя и скрывали свою связь. А через год даже тайно поженились. Но брак долго не продлился, и весной 2021 года пара рассталась.

Нынешнюю личную жизнь Элджей никак не афиширует. Однако месяц назад появились слухи о новом романе, хотя и слухи о том, что экс-супруги снова тайно воссоединились, тоже не утихают. Недавно дотошные фанаты заметили Элджея и Настю вместе в одном из московских кафе, как раз накануне съемок шоу «Сердце Ивлеевой», где за любовь блондинки будут биться 50 мужчин. Ее же бывший избранник, судя по страницам в соцсетях, поглощен предстоящими концертами.

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