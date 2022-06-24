Протоиерей Александр Новопашин: «Для меня нацизм и сатанизм слова-синонимы»

Настоятель Александро-Невского собора Александр Новопашин. Фото: vk.com/club_ansobor

«Цивилизованный» мир ополчился на Россию. Инструментом борьбы против нашей страны на этот раз выступает неонацистский режим Украины. Она не была такой. Ее сделали такой её западные «друзья», которые накачивают и накачивают её смертоносным оружием. Проводимая Россией спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины стала жизненно необходимой. Жизненно необходимой и для самих украинцев, и для русских, проживающих на Донбассе, и для всего Русского мира.

Последние события, связанные с Украиной, мы обсуждаем с руководителем миссионерского отдела Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, настоятелем Александро-Невского собора протоиереем Александром Новопашиным.

- Отец Александр, здравствуйте! На вашей служебной машине изображен знак Z. Сразу ясна ваша позиция в отношении военной спецоперации на Украине.

- Свою позицию я высказал в первый день спецоперации, назвав, кстати, ее антитеррористической. Потому что политический режим Украины - несомненно террористический, экстремистский, человеконенавистнический. Нацистский. Знак Z означает мир, в котором нет места нацизму и сатанизму. Для меня нацизм и сатанизм слова-синонимы.

- По разным источникам, спецоперацию на Украине поддерживают до 80 процентов опрошенных россиян. А оставшиеся 20 процентов, они что, «против» или «воздержавшиеся»?

- Есть те, кто против, но, по моему мнению, связано это с тем, что военная спецоперация нарушила их планы по ведению бизнеса, ударила по их карману. Эти люди думают в первую очередь только о себе, о своих доходах. А до убитых в Донбассе украинскими военными мирных жителей им, по сути, никогда не было дела. Другая категория - люди, привыкшие путешествовать по Европе. У кого-то из них имеется там своя недвижимость. Но они теперь либо лишены возможности свободно передвигаться за границей, либо столкнулись с неприязненным отношением к ним со стороны некоторых европейцев. Да и украинцы, бежавшие из Украины в европейские страны, ведут себя там, мягко говоря, не всегда адекватно по отношению к русскоговорящим. И вот эти люди - они не то чтобы против спецоперации, они потеряли свою Европу и раздосадованы этим, испуганы, возможно, озлоблены…

А еще кто-то имеет на Украине близких родственников. Им просто страшно за их жизни.

Ну и есть бунтовщики из числа молодежи, которых очень умело накручивают всякого рода агитаторы-пропагандисты.

Но должен отметить, что количество россиян, поддерживающих спецоперацию, постоянно увеличивается. Если до февраля 2022 года люди не особо интересовались происходящим на Украине и на Донбассе, то теперь они вынуждены погрузиться в проблему. И перед ними открылась такая картина, от которой многие из них пришли в ужас, и поняли, наконец, что военная спецоперация была просто необходима. Основатель агентства Ukr Leaks, занимающийся разоблачением преступлений украинской власти после Евромайдана, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Николаевич Прозоров огласил имеющиеся у него документы, согласно которым Киев тщательно готовил крупномасштабное наступление на Донбасс: оно должно было состояться в начале марта 2022 года. А антитеррористическая спецоперация стартовала в феврале, представляете насколько своевременно она была начата? И хотя бывают слышны крики, что Россия в феврале начала войну против Украины, на самом деле, это киевская власть развязала войну против своего народа в 2014 году. А мы ее сейчас заканчиваем.

- Некоторые переживают, дескать, упустили мы Украину. Ведь не чужими же были, народ-то один…

- Народ один, если отталкиваться от генетики. Но есть еще и ментальное состояние народа, его дух, его душа, его вера, образ мыслей. И вот здесь менталитет украинцев начал изменяться. Вспомним, как было. Для многих из нас украинская культура была сродни нашей, русской культуре. Мы ощущали ее как свою, родную. Думали ли украинцы также о русской культуре, как о своей? Наверное. И тем не менее, после развала Союза, украинцы отдалились, им старательно внушали: «москали нам не братья».

- Вот именно. Не мы нарушили наше братства, а они. Да и так ли уж мы были едины? Насколько я помню, на Западной Украине всегда недолюбливали русских. О плохом отношении к русским говорили многие, кто там побывал в советское время. Одно время я дружил с «западенцем», и вот про это пресловутое «скажи поляниця», он рассказывал мне еще в начале 90-х годов. По его словам, так украинские полицаи на оккупированной фашистами территории Украины выявляли русских, чтобы расстрелять… И в голосе его в этот момент я услышал агрессию. Впрочем, и к восточным украинцам он относился с пренебрежением, ну, как бы не считал их своими.

- Так или иначе, но в целом в советское время отношения между украинцами и русскими были хорошими. В армии я служил с украинцами, мы дружили. У нас много смешанных семей. Моя теща, к примеру, родом из Западной Украины.

- Но ведь украинцы стали такими не сами по себе, им помогли «наши западные партнеры».

- Конечно, Украина быстро катится вниз, согласно планам, подготовленным западными и американскими экспертами, изрядно поднаторевшими в деструктивной деятельности. Работа по расколу нашего народа велась непрестанно, последние тридцать лет особенно интенсивно, и, к сожалению, небезуспешно. Деньги на это уходили очень большие. Но своего апогея работа по разобщению украинцев и русских достигла после Евромайдана. Украинцев как будто подменили. Они стали другими. И это понятно, поскольку давление на их сознание было оказано беспрецедентное. Да оно и продолжает оказываться. С этой целью активно используются психотехники, которыми оперируют и сектанты при удержании новых адептов в своих организации. Людей либо запутывают, либо запугивают. «Не хочешь принять наши идеи - заставим, будешь сопротивляться, напомним, что у тебя есть дети, внуки, родители»… Дошло до того, что вторглись в собственный язык. Радикалы изменяют все украинские слова, хотя бы отдаленно напоминающие русские. Потому что ничто не должно связывать украинцев с русскими, говорят они. Но послушайте! - язык называют душой народа, уродуя свой язык, они уродуют душу своего народа.

Воспитание, образование, культура - всё подверглось жесточайшей переработке, и сейчас в этих областях практически не осталось непротравленного места. История переврана. Из школьной программы по литературе убирают все произведения российских и советских писателей - Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева, Некрасова, Чехова и даже родившихся на Украине Короленко, Булгакова, Ильфа и Петрова… длинный-длинный список. Говорят:«на Украине теперь правят националисты». Не националисты правят, а правят украинские нацисты и радикальные украинские националисты. Национализм в некотором роде священное понятие, он неразрывно связан с менталитетом народа, является фундаментом национального самосознания и ни в коем случае не претендует на превосходство одного народа над другим. Если на этой почве возникают перегибы, то это уже не национализм, это уже нечто иное, к истинному национализму не имеющее никакого отношения.

Украинский нацизм, как раз наоборот, объявляет о превосходстве своей нации над другой, русской, горячо приветствует дискриминацию в отношении русских, от которых, как уверяют радикалы, всё зло. Этой идеологией пропитана значительная часть населения Украины (в то время как одна ложка дёгтя портит всю бочку меда), но особенно пострадала украинская молодежь. Собственно, на неё-то, на молодежь, Запад рассчитывал изначально.

И начали они с детей, подростков, молодых людей. К чему это привело? Сегодняшняя украинская молодежь знает на зубок «свою» историю, которую для нее специально создавали западные кураторы. В ней нет ни слова правды или же всё так запутано, что невозможно понять, где белое, а где черное. Я читал их школьный учебник истории, знаю, о чем говорю. Получается, что главный враг украинцев вовсе не Запад, который в настоящее время воюет с Россией «до последнего украинца», делая из украинцев пушечное мясо. И даже не столько «путинский режим», сколько сама Россия и населяющие ее «орки с востока», «русня», «кацапы». Ненависть к нам зашкаливает. «Тушенка из луганского сепаратиста», «Шаурма их русских детей» - вот такие блюда предлагаются последние годы украинцам. В украинских школах проводятся кулинарные праздники, дети сами готовят блюда, а потом придумывают им названия. А названия такие: желе «Мозг Жириновского», компот «Кровь русских младенцев» и прочее. Хотя в придумывании названия, конечно же, им помогали украинские школьные учителя.

Из детей делают людоедов. Пусть они таковыми не являются по сути, но подобного рода воздействие на психику оставляет на ней глубокий след. А это и нужно. Юных украинцев учат видеть в русских недочеловеков, нелюдей, которых убить мало. А тут еще и взрослые подливают масло в огонь. Человек в белом халате (врачом такого не могу назвать) во всеуслышание заявляет, что российских военнопленных нужно кастрировать. На вид благополучная украинская девушка пишет в соцсетях, что военнопленных нужно продавать на органы. И ей ставят лайки. Самое страшное, что это не просто заявления, это призыв к действию.

- В запрещенном в нашей стране ИГИЛ учили детей убивать «врагов истинного ислама». Давали ребенку пистолет и приказывали стрелять в пленных. Даже было такое видео...

- У одного адепта батальона «Азов», в телефоне тоже нашли видео, на котором подростки учиняют жестокую расправу над бомжами. Это такое наглядное пособие. Школа юного нациста.

На Украине в 2014 году была организована сеть детских лагерей «Азовец», действующая до сих пор. Вожатые учат детей диверсионной работе - как правильно поджигать, взрывать, убивать. Это не зарницы и не скаутские игры в разведчиков. Украинских детей воспитывают хладнокровными убийцами.

В эти лагеря украинские дети, мальчики и девочки, приезжают регулярно. Десятилетним пацанам, впервые оказавшимся в таком лагере в 2014-м году, сегодня по 18 лет. Они обучены всему, чему только можно, и при этом ненавидят «русню». «Русню под ноль! Ни одного остаться не должно! Украина для украинцев!». Вот с ними-то нам и приходиться сегодня иметь дело.

- Но новоявленные диверсанты поступают преимущественно в нацбаты. А есть же еще ВСУ, в которых служат обычные украинцы, не такие отморозки, как эти. Их заставляют воевать.

- Пропагандистская машина, запущенная Западом на Украине, работает вовсю. Нацисткой идеологией отравлен весь воздух, украинцы вынуждены им дышать. Конечно, даже в этом случае далеко не все становятся укронацистами или радикальными националистами, кто-то просто закрывает глаза на происходящее, и ведёт себя так, чтобы никто не догадался о том, что они понимают, что происходит. Их тоже можно понять, они боятся, если не за себя, то за своих родных. Однако, когда им в руки дают автомат и говорят, чтобы они шли и убивали «русню», они идут и убивают. В том числе и мирных жителей, детей, беременных женщин, стариков. Может быть, они не неонацисты по духу, но они - убивают… Понимаете?

«Так что не нужно иллюзий, - пишет на сайте vesti.ru корреспондент Андрей Медведев. - По большому счету, вся группировка ВСУ на востоке Украины – десантники, морпехи, артиллеристы – это и есть самые идейные, самые мотивированные, самые идеологические накачанные нацисты».

- Пишут также, что полк «Азов» на 90 процентов укомплектован русскими.

- Это как раз о том, что можно сделать с человеком, ежедневно, ежечасно воздействуя на его сознание. Лишить его критического мышления, убрать защитный барьер - и тогда в голову человека можно закачивать всё, что угодно. И в результате, в зависимости от той информации, которой его питают, человек может ментально деградировать. Ментально деградировавшие русские, перестают быть русскими, они становятся «вырусью». Вырусь ненавидят всё русское: веру, культуру, историю, литературу. Полк «Азов» - это вырусь. Академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев говорит, что вырусь хуже фашистов, и заявляет, что с вырусью у нас, русских, не может быть никакого диалога.

- А Церковь чем Украине не угодила? Ведь какие гонения на Нее учиняют. Почему это происходит? Потому что Православная Церковь - от москалей, а такая Церковь Украине не нужна?

- И поэтому тоже. Но главное, на Западе прекрасно понимают, что Православная Церковь, не как институт, а как духовная сила созидает, укрепляет, просвещает и направляет украинский народ. Но Западу сильная Украина не нужна. Им нужна слабая и слепая Украина, которой можно было бы легко управлять.

Чтобы противостоять Православной Церкви, на Украине с начала 90-х годов начали создавать сектантские, прежде всего, неопятидесятнические, и неязыческие организации, в которые обманным путем вовлекались десятки тысяч украинцев. Наиболее агрессивными показали себя неоязычники. Они спиливали поклонные кресты, поджигали православные храмы и часовни. Но и неопятидесятники им особо не уступали. Церкви они не поджигали, но… Хорошо известно, что из Украины в Россию направлялись миссионеры-неопятидесятники, целью которых являлось «переформатирование сознания россиян под евромайданные ценности», распространение «богословия майдана», создание на «территории противника», то есть на нашей территории, сектантских общин в виде спящих ячеек, которые можно было бы быстро разбудить в случае каких-то нестроений. Напомню, что так было на майдане, когда на площадь в центре Киева вышли тысячи сектантов.

Сейчас многие увидели, что укронацисты, члены нацбатов исповедуют язычество, совершают сатанинские ритуалы, расписывают свои тела не только свастиками, но и сатанинскими и оккультными символами. По сути это секты. В 2020 году вышла книга «Черное солнце Украины. История неонацистского движения Азов». Ее автор - президент фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», политолог, политтехнолог Алексей Владимирович Кочетков. Почему солнце «черное»? Черное Солнце - это оккультный германский знак, который украинские нацрадикалы выбрали в качестве одного из основных своих символов. Черное солнце излучает свет, который противостоит Божественному свету. Это сатанизм в чистом виде. Нацисты объявляют себя служителями сатаны и бросают вызов Богу.

- Так вот почему в самом начале нашего разговора вы сказали, что нацизм и сатанизм для вас слова синонимы. Говорят, что наши солдаты находят на территориях, оставленных отступающими нацистам, сатанинские алтари и языческие капища.

- Почему, говорят? Есть видеодокументы, подтверждающие это. Эти материалы имеются в открытом доступе, они выложены в интернете. Есть также видеоматериалы, показывающие языческие ритуалы «Азовцев», на которых используется человеческая кровь.

- Людей убивают во время ритуалов?!

- В интернете есть видео, где достоверно показаны языческие ритуалы, когда «азовцы» используют человеческую кровь для своих обрядов инициации или посвящения. Свою собственную. Жрецы режут себе руки, и кровью поливают место, где они проводят очередной ритуал. Это же тоже жертва, приношение. Но если нацисты-сатанисты, изрисованные оккультными и языческими знаками, перерезают пленным горло, не щадят стариков, насилуют, а потом жестоко убивают женщин и детей вырезая на мертвых телах свастики, - то не является ли это таким же актом жертвоприношения своим языческим богам?

- На Ваш взгляд, когда всё это закончится?

- Древние говорили: «Зло пожирает само себя». В истории есть масса тому свидетельств. Украинский нацизм или украинский радикальный национализм - не исключение. Рано или поздно неонацистский режим Украины сожрал бы себя. Последние годы Украина, на мой взгляд, уже находилась в состоянии распада, это результат как раз того, что внутри Украины победила антисистема, которая начала разрушать страну изнутри. Ведь украинский нацизм, «украинство» как идеология - это своеобразная антисистема, задача, который разрушить внутренние связи в украинском обществе, разрушить связи исторические, культурные, языковые, семейные. Всё, что связывает Малороссию, Украину с русской цивилизацией, с Россией, с русским миром. Подобная идеология всегда разрушительна.. Спецоперация по денацификации проводится не только для того, чтобы уничтожить гидру в её же логове, мы защищаем весь Русский мир, мы защищаем свою цивилизацию, мы защищаем Россию от этого зла, от этой антисистемы, потому что, если этого не сделать - эта зараза, как раковая опухоль, может распространяться очень широко. Нет обществ, которые выработали точно стопроцентный иммунитет против этого. Мы видим это по Западу. И для любого общества единственный иммунитет против подобных вещей, против антисистемы в виде нацизма, или чего угодно, это укрепление собственных базовых культурных традиционных духовно-нравственных ценностей.

О сроках же спецоперации я говорить не могу, здесь нужно спрашивать военных экспертов.

Но если вопрос «Когда всё это закончится?» задан мне, как священнику, то я отвечу - никогда. Будет покончено с украинским нацизмом, появится другая какая-нибудь страна-агрессор, через которую США начнут угрожать России. И цивилизационной войны не избежать. Помните фразу из «Братьев Карамазовых» Достоевского: «Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей». Этот ход событий не изменить. Но Господь говорит нам: «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Свою борьбу он, дьявол, будет вести до скончания века. Но бояться не нужно. Не в силе Бог, а в Правде. Несмотря на всевозможные беды, Россия духом своим останется непоколебимой. И Господь нас в том убеждает и ободряет: «Я с вами, - говорит Он, - во все дни до скончания века».