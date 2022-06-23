«Представился её соседом»: следователи раскрыли подробности громкого убийства 24-летней девушки в Новосибирске

«Представился её соседом»: следователи раскрыли подробности громкого убийства 29-летней девушки в Новосибирске. Фото: СК РФ НСО // соцсети.

Стали известны подробности убийства 24-летней девушки в Новосибирске. ЧП, случившееся осенью 2021, поставило на уши весь город. Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения. Его искали несколько месяцев. Задержали 30-летнего мужчину в феврале 2022. То, как агрессор проник в квартиру молодой сибирячки, оставалось загадкой. Полную картину событий рокового вечера раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи установили, что 20 октября 2021 года вечером пьяный подозреваемый проследил за девушкой от остановки «Школа 174». Он шёл за ней до дома на улице Ивана Севастьянова в Ленинском районе Новосибирска. Там он обманул её – представился соседом и проник в квартиру. После этого он с силой руками схватил её за тело и повалил на диван. Он не менее 16 раз ударил девушку по лицу и туловищу, а также изнасиловал. Чтобы скрыть следы преступления и избежать ответственности за это, мужчина решил убить жертву. Он сдавил девушке шею и держал, пока она не задохнулась. После этого он забрал мобильный убитой стоимостью более 60 тысяч рублей и сбежал с места преступления, – раскрыли подробности в региональном СК.

Грамотно проведенные следственные и оперативные мероприятия помогли следователям установить причастного к преступлению. Им оказался ранее судимый новосибирец.

На время следствия подозреваемого отправили в СИЗО. Вину в полном объёме он не признал.

Уголовное дело по существу рассмотрит Новосибирский областной суд.

Ранее знакомые погибшей сообщали, что лицо убийцы им незнакомо. Они предполагали, что насильник мог спутать девушку с кем-то другим. Например, с той, что раньше снимала эту квартиру. Некоторые думали, что убитая была знакома с преступником, поэтому сама пустила его в дом. Также ряд СМИ выдвигал версию, что погибшая работала вебкам-моделью, но близкие и друзья девушки опровергли эту информацию.

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