«TikTok научил материться»: новосибирский мальчик, пугавший детей ножом, оказался отличником

Ребенок нашел нож во дворе и просто хотел поиграть, говорят его родители. Фото: Предоставлено родителями ребенка // жителями микрорайона "Весенний"

В Новосибирске девятилетний мальчик с ножом на детской площадке напугал жителей микрорайона Весенний. Взрослые обратились в полицию и в СМИ, теперь семью проверяют отдел ПДН и служба опеки. Мама ребенка вышла на связь с журналистами. Она утверждает, что ее ребенок не хулиган и даже учится на отлично, просто мальчик гиперактивный. Из-за пожара семья оказалась в ветхом бараке, и ребенок стал ходить играть в микрорайон Весенний. Ножик мальчик нашел земле и никого не хотел им ранить.

Местные подростки сломали ребенку велосипед, прежде чем он стал пинать лифт. Фото: Предоставлено жителями микрорайона "Весенний"

«ЕМУ САМОМУ СЛОМАЛИ ВЕЛОСИПЕД»

Скандал на детской площадке жилмассива Весенний произошел в начале июня. Местные родители пожаловались на девятилетнего Ярика: мальчик прибегал во двор из частного сектора. Он бегал с ножом по детской площадке, портил качели, пинал лифт и даже повредил велик одному из детей. После публикации КП-Новосибирск полиция начала проверку, а мама Ярика рассказала свою версию конфликта.

- Мой ребенок гиперактивный, от переизбытка энергии он и сам страдает. Но в школе сын учится на одни пятерки, с поведением там проблем нет. В начале июня он гулял в Весеннем и нашел на улице ржавый ножик. Решил показать ребятам, стал забавляться. Ножик он потом выбросил в мусорку. Про другие случаи с ножами я не знаю, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Екатерина Борисова*.

Ребенок приносит домой пятерки из школы, но гиперактивность проявляется в поведении. Фото: Предоставлено родителями ребенка

Женщина говорит, ее сын никого не обижал и никого не хотел ранить ножом, однако сам стал жертвой травли со стороны старших подростков из того же микрорайона.

- В конце мая Ярик катался на велике, его остановил 13-летний местный подросток. Ребята поссорились, и подросток ударил об землю нашим великом. Сын вернулся домой в слезах: велосипед уже не починить. Папа пошел разбираться, его окружили шестеро местных подростков, нагрубили. Разговора не получилось. Я пыталась связаться с мамой парня, просила хоть как-то компенсировать покупку нового велосипеда, - говорит Екатерина. - Мама отказалась общаться, пришлось писать заявление в полицию.

Родители настрого запретили мальчику появляться на "Весеннем". Раньше ему было негде играть. Фото: Предоставлено жителями микрорайона "Весенний"

«ЗАПРЕТИЛИ СЫНУ ХОДИТЬ В ВЕСЕННИЙ»

Другая претензия родителей из Весеннего: атака на лифт в подъезде. Скандальное видео разлетелось по чатам, а приятеля Ярика, который также попал на пленку, посадили под домашний арест. Как оказалось, гиперактивный мальчик тоже наказан.

- Теперь мы запретили сыну ходить в Весенний, хотя он хотел там гулять. Год назад у нас сгорел частный дом, и нам пришлось переехать в ветхий фонд - двухэтажный барак. Ребенку из-за этого неловко. Сын часто твердил: «Мама, я хочу жить в высотке». Хороших дворов у нас тут нет, и он пошел гулять в Весенний, искал там друзей, - продолжает Екатерина Борисова. - У него от радости голова кругом пошла. Я несколько раз за ним приходила туда, забирала.

Женщина признает: маленький отличник может материться, но гадостей он нахватался в соцсетях, а не в семье.

- Ребенок ходит в школу и в бассейн, в планах - борьба. Остальное время он гуляет с друзьями, мы ему не позволяем сидеть в компьютере и смартфоне, кроме как для уроков. Если посидит в TikTok - сразу льются маты, поэтому запретили, - призналась Екатерина Борисова. - Пожалуйста, поймите, мой сын - просто гиперактивный мальчик и ничего плохого не делает.

Психологи советуют направить энергию гиперактивного ребенка в спорт и активные игры. Фото: Предоставлено родителями ребенка

ОФИЦИАЛЬНО

«Полиция проводит проверку»

Мама Ярика рассказала, что сегодня вместе с сыном давала пояснения по поводу ножа в ПДН.

- По факту выявленной публикации сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства. При установлении личности ребенка и его законных представителей с несовершеннолетним и родителями будет проведена профилактическая работа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Детей слишком часто одергивают»

Мы спросили новосибирских психологов, как справиться с гиперактивностью у ребенка.

- Сомневаюсь, что это гиперактивность. Скорее, у ребенка нет понимания о правилах и законе. Возможно, у него искаженное восприятие. Если в семье применяют бранные слова, ребенок их подхватывает, - говорит психолог Константин Зубахин.

Психолог и арт-терапевт Юлия Чумак уверена: родители правильно делают, что ограничивают время гиперактивного мальчика в соцсетях. Таким детям требуется физическая активность, но еще нужно учиться расслаблению вместе со специалистом.

- Еще одна проблема - это ощущение успешности, что очень важно для каждого ребенка. Гиперактивных детей часто одергивают: они получают выговор и от родных, и от учителей, и от посторонних. Обязательно должно быть что-то, в чем ребенок может себя проявить: занятие, увлечение, творчество, может быть волонтерство. Нужно дать инструмент для того, чтобы ребенок мог составить положительное представление о себе. Что-то, что по душе ему самому и дается легко, - уверена психолог, арт-терапевт Юлия Чумак.

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