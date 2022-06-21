В Новосибирске мальчик с ножом бегает по площадке и пугает взрослых

Девятилетний ребенок стал проблемой для всего жилмассива. Фото: Предоставлены местными жителями

Видео с маленьким ребенком, в руках у которого нож, напугало жителей новосибирского микрорайона Весенний. Мальчику 9 лет, но на детской площадке он бегает не с совочком и ведерком: в руках у него блестит металлический предмет. «Ножик», - вскрикивают мамочки с колясками. На ребенка поступают и другие жалобы: он портит качели, лифты, задирает других детей. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с жителями района. Оказалось, мальчик с ножом - местная знаменитость.

ПНУЛ КОЛЯСКУ, СЛОМАЛ ВЕЛОСИПЕД

Видео, где мальчик бегает с ножом, появилось в группе микрорайона Весенний. Одна из местных жительниц выставила его на всеобщее обозрение с комментарием: «На детских площадках становится опасно. Дети гуляют с холодным оружием». Ребенок носится между качелями-каруселями и вертит в руках ножик. Кто-то из комментаторов отметил, что нож, наверное, не опасный - тренировочный, но этот человек не нашел единомышленников. Все-таки ножик, какой бы он ни был, не игрушка для площадки. В поисках родителей мальчика мы поговорили с другими родителями жилмассива.

Оказалось, Ярослава* многие видели и знают, ему 9 лет. Людмила*, одна из жительниц, рассказала, что этот ребенок не так давно налетел на нее во время прогулки с детьми.

- Ребенок ехал на велосипеде так быстро, что пнул по пути коляску с младшим сыном. Потом на детской площадке возле дома № 37 на улице Заречной ударил моего старшего ребенка по лицу, обматерил девочек, взрослых и вместе со старшей сестрой убежал в супермаркет, - рассказала КП-Новосибирск Людмила*.

Родители детей уже отбирали нож, но мальчик продолжает втягивать детей в свои игры. Фото: Предоставлено местными жителями

Женщина была в шоке и побежала искать обидчиков. Нашла их в магазине вместе с родителями.

- Сестра устроила мне истерику, а мальчик бегал и матерился. Потом вышел их папа, к которому я обратилась с претензией по воспитанию. Отец детей сказал: «Он пацан, не провоцируйте его...» Я попыталась взять номер отца, но он ушел с детьми, - вспоминает Людмила.

Ярослав живет в частном секторе, но частенько наведывается на площадку соседних многоэтажек. Неделю назад его снова видели: тогда мальчик сломал кому-то крыло на велосипеде. К слову, на этой же площадке среди местной детворы шебутной ребенок нашел соратника. Им стал сын той самой Людмилы. Вместе они пинали дверь лифта в подъезде.

- Это записали камеры наблюдения. Сначала мальчики пинали дверь, потом Ярик сбил камеру. Как только я об этом узнала, посадила сына под домашний арест, а Ярика во дворе больше не видела, - добавляет Людмила.

Нарушитель спокойствия атаковал лифт (справа) и продолжил гулять, его приятеля (слева) посадили под домашний арест. Фото: Предоставлено местными жителями

ЗАСАДА ДЛЯ ВТОРОКЛАШКИ

История второй местной жительницы во многом похожа на первую. Главный герой - опять же Ярик, в руках у него был нож. Как показалось женщине, кухонный.

- Я гуляла с детьми, видела этого мальчика. Второклассники кричали ему: «Убери нож». А он бегал с ним, шоркал по качелям. Мне пришлось подойти, сделать замечание. А маленький ребенок в ответ только послал меня, - поделилась Елена*, другая мама из микрорайона Весенний. - И все-таки он меня испугался и убежал. Но потом опять вернулся с ножом.

Елена и еще одна местная жительница решили устроить засаду на маленького матерщинника. Позвали мужа подруги, тот отобрал у ребенка кухонный нож. В ответ второклассник устроил истерику.

- Ярик стал кричать: «Вы все меня достали! Это мой нож! Зачем вы его отобрали?» Опять стал посылать всех и убежал в частный сектор, - продолжает Елена.

Когда ребенок вернулся на площадку, старшие девочки принялись ругать мальчика, мол, зачем так себя ведешь, приносишь ножи. Тот лишь матерился в ответ, потом снова убежал и вернулся уже со «складишком».

- Мальчишки во дворе говорят, у него вся семья такая. Это они про мелкие нападки, ножи и прочее. Когда ребенка поймаешь, он твердит: «Я же никого не убивал». Что, ждать будем? - негодует местная мама Елена.

В социальных сетях за мальчика заступается сестра ребенка. Девочке 15 лет, она говорит, что у них нормальная семья и даже не состоит на учете. Отец же Ярика утверждает, что его сын не агрессор: наоборот, он столкнулся с травлей в чужом дворе со стороны родителей. Выходки мальца он объясняет просто: «Он пацан, не провоцируйте его».

КП-Новосибирск нашла маму ребенка в соцсетях, однако она не ответила на наш запрос. Редакция готова выслушать мнение второй стороны и опубликовать его.

Папа ребенка позволяет ему дерзкие выходки, ведь он "пацан". Фото: Предоставлено местными жителями

Комментарий юриста

«НУЖНО НАПИСАТЬ В ПОЛИЦИЮ»

Новосибирские юристы говорят, что девятилетнего ребенка не накажут за мелкие пакости и ношение ножа. Однако мальчику грозит постановка на учет, а родителям - штраф.

- Родителям потерпевших детей нужно написать коллективное заявление в полицию, его передадут в ПДН. Следует описать ситуацию, указать, что ребенок бегает с предметом, напоминающим холодное оружие, что беседы с родителями мальчика результата не дают, тем более если у ребенка есть еще и склонность причинять вред имуществу, - отметила ведущий семейный юрист Инесса Рябинина. - Семью будут навещать с проверками, интересоваться поведением ребенка. Если выявят противоправные меры, оштрафуют родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Комментарий детского психолога

ЭТО ЗАРАЗИТЕЛЬНО

Новосибирские психологи предполагают, что агрессия может быть результатом защиты от того, что его не принимают другие дети или взрослые.

- Вопрос в том, где ребенок мог научиться такой защите. Он скопировал реакции родителей. Если в семье все орут друг на друга, ребенок это видит и тоже начинает использовать агрессию. К тому же своим поведением он может заразить других детей. Дети быстро синхронизируют свое поведение и, если видят безнаказанность, тоже начинают экспериментировать, - объяснила КП-Новосибирск психолог, психотерапевт Ирина Голгофская.

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