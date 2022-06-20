Красота требует жертв: эксперт рассказал, как не стать уродиной после посещения косметолога или пластического хирурга

Девушки страдают из-за неудачных косметологических операций. Фото: предоставлено Еленой/Анна ПАШАГИНА/предоставлено Валентиной

Погоня за искусственной внешностью - пухлыми губами и тонкой талией - все чаще стала заканчиваться ссорой с врачами и исками в суде. Только за последний месяц КП-Новосибирск опубликовала истории трех девушек, недовольных результатом работы косметологов и пластического хирурга. Как не попасть в подобную историю, мы выясняли у эксперта.

ПАРАЛИЧ И БАГРОВЫЕ РУБЦЫ

Для начала вспомним последние истории неудачных походов к врачам, опубликованные на нашем сайте.

28-летняя Елена хотела исправить асимметрию губ, а заработала паралич. После пары уколов в области носогубных складок у женщины перекосило лицо, и она не могла разговаривать. Косметолог предложила исправить ситуацию и вколола витамины. От них у Лены случился отек Квинке.

Еще одна героиня - 33-летняя Екатерина Князева. Женщина хотела убрать лишнюю кожу после похудения, а стала похожа на жертву Франкенштейна. Сейчас ее тело украшают багровые шрамы и неаккуратные рубцы. Екатерина написала в клинику досудебную претензию и хочет вернуть 350 тысяч рублей за несколько операций.

Отек Квинке после мезотерапии получила 39-летняя Валентина. Она хотела гладкую кожу, а в итоге лицо раздуло, как шарик. У женщины возникла аллергия на введенный препарат. Несколько недель она ходила в больницу, ей ставили капельницы, чтобы отек спал. «Кружочки» от инъекций не прошли даже спустя месяц.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО АЛЛЕРГОПРОБЫ

Колоть или не колоть? В социальных сетях куча постов и отзывов на горе-косметологов и хирургов. Складывается ощущение, что, куда ни плюнь, попадешь в шарлатана. Наш эксперт уверен, что это не так: ответственных специалистов много, просто выбирать надо с умом.

- Всегда обращайте внимание на то, как работает косметолог. Хороший специалист, прежде чем предложить какую-то процедуру, должен подготовить анамнез пациента, задать вопросы и про аллергию, и про переносимость препаратов. Если косметолог предлагает инъекции, то нужно сделать аллергопробы, особенно если препарат содержит какие-то белковые составляющие, аминокислоты, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Мелиди, врач-дерматовенеролог, практикующий врач-косметолог.

По словам специалиста, пациент должен подписать информированное согласие, в котором есть пункт про аллергические реакции.

- Да, аллергическая реакция бывает. Пациент должен быть к этому готов, но и специалист в случае аллергической реакции должен понимать, что нужно предпринять. Например, если случается анафилактический шок или отек Квинке, то врач не сам должен оказывать первую помощь, а вызвать скорую, - уточняет наш эксперт. - Обычно аллергия на препараты возникает не сразу. Тогда врач должен отправить пациента к дерматологу или аллергологу.

А что делать с частниками? На рынке стало много предложений омолодиться на 10 лет, сделать губы уточкой или бантиком, причем работают некоторые мастера красоты чуть ли не на дому.

- Посещать непроверенных мастеров без медицинского сертификата - это личный выбор. Каждый человек сам несет ответственность за свое здоровье. Я советую делать выбор в пользу медицинских учреждений. Сейчас есть салоны, которые имеют лицензии. Я против посещения частных специалистов. Обычно это делается ради того, чтобы получить услугу по более низкой цене. К сожалению, это может привести к большему ущербу, - предупреждает Екатерина.

Что касается медицинской лицензии, она должна быть у каждого салона, оказывающего подобные услуги. У врача должно быть высшее медицинское образование со специальностью «врач-косметолог». Но врач-косметолог не может получить сертификат без специальности «врач-дерматовенеролог».

ЧТО ГОВОРЯТ НА РАДИО

Тема неудачных косметологических экспериментов активно обсуждалась на Радио «Комсомольская правда». В эфир позвонили слушатели-мужчины и высказали свое мнение насчет женского преображения.

- Я далеко не сторонник, чтобы женщины что-то в себе меняли. Сами себя уродуют за большие деньги.

- Многие девушки после беременности хотят что-то поправить. Они стремятся быть красивыми. Но все должно быть в меру, без перебора.

- Я сильно сомневаюсь, что женщины делают это для нас. В основном они делают это для того, чтобы похвастаться друг перед другом. Из серии «смотри, я могу себе позволить». По факту они себе этого позволить не могут и ищут дешевые варианты.

- Я сам пользовался услугами косметологии. У меня была родинка, и я ее удалил. Просто обращаться нужно в медучреждения.

- Если женщине нужна операция для устранения недостатков - это одно, а погоня за нездоровой модой - совсем другое.

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