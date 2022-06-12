«Лес светится насквозь, будто пост-апокалипсис»: Новосибирскую область атаковало насекомое-пожиратель

Гусеницы массово объедают листья. Фото: Ирина Ракецкая / Светлана Никитина.

Рощу возле села Абрамово в Куйбышевском районе Новосибирской области атаковали гусеницы непарного шелкопряда. От паразита в этом месте можно скрыться разве что в стенах собственного дома. Гусеницы облепили ветви всех берез в округе, а крона деревьев заметно поредела.

— Мы живем по сути в лесу, возле рощи. Из дома невозможно выйти, все в этих гусеницах. Очень страшно, эти паразиты сжирают все! Лес аж светится насквозь, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ирина Ракецкая.

Листва на деревьях жалко выглядит. Фото: Ирина Ракецкая

Надо сказать, что будущие бабочки способны не только с листьями расправиться, но и с ветками и даже со стволами деревьев. Специалисты из центра защиты леса в Новосибирской области в конце мая провели исследование и озвучили прогноз: березам и осинам этим летом будет особенно несладко из-за прожорливых насекомых.

Пока же сельчан пугают полчища гусениц и то, какую они постапокалиптическую картину после себя оставляют.

Шелкопряд уничтожает кору на деревьях. Фото: Светлана Никитина.

— Такая ситуация уже несколько лет. Обращаться куда-то бесполезно, хотя мы это делали. Однажды приезжало к нам телевидение, и после их репортажа администрация отчиталась, что все протравили, хотя мы никого не видели. Нам постоянно говорят: гусениц много, потому что или зима была теплая, или лето засушливое. Жалко, что столько деревьев гибнет. Еще неделя-две, и лес будет полностью лысый. Нам хотелось бы знать, почему лес не обрабатывают от вредителей, — говорит Ирина.

Шелкопряд объедает березы не только возле Абрамово, от него страдают многие леса в Куйбышевском районе, а также в соседних Барабинском и Венгеровском.

Напомним, непарный шелкопряд поживился деревьями не только в Новосибирской, но и в соседней, Омской области. Омские специалисты начали травить вредителя, планируя опрыскать инсектицидами 10 тысяч гектаров.

КП-Новосибирск ранее направила запрос в региональное министерство природных ресурсов и экологии, чтобы узнать, какими способами будут бороться с шелкопрядом в Новосибирской области.

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